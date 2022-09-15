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Стиль життя

Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли про початок своїх стосунків

Катя Осадча та Юрій Горбунов, Катя Осадча та Юрій Горбунов діти, Катя Осадча та Юрій Горбунов як почалися стосунки
Фото: kosadcha | Катя Осадча та Юрій Горбунов

Роман зіркової пари закрутився прямо під час робочих моментів.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов зізналися, як почалися їхні романтичні стосунки.

В ефірі "Сніданку з 1+1" зіркова пара розповіла, як почався їхній службовий роман прямо на сцені зйомок "Голосу. Діти". За словами Каті Осадчої, саме вона стала ініціаторкою стосунків, проте Юрій Горбунов першим зізнався у коханні.

"Першим у коханні зізнався Юра, а ініціатором стосунків була я", — зізналася ведуча програми "Світське життя".

Зокрема чоловік телеведучої пригадав, як після зйомок підвозив Осадчу додому і одного разу зайшов на чай.

"Все почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися зйомки "Голосу.Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок", — розповів батько двох.

Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли про початок своїх стосунків

Також гостем програми через відеозв'язок став батько Катерини Осадчої. Він розповів, що телеведуча у дитинстві була улюбленицею двору у Куп'янську, куди родина перебралася після трагедії на Чорнобильській АЕС. Там знаменитість проявила свої комунікативні здібності і заявила про таланти спілкуватися з іншими людьми.

Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Від їхнього союзу підростають двоє синів — Данило та Іван. Тим часом від першого шлюбу журналістки є син Ілля, котрий навчається наразі у США.

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов
Фото: gorbunovyuriy

Нагадаємо, Юрій Горбунов зворушливо привітав з днем народження Катю Осадчу.

Також Фокус писав про однорічного сина зіркового подружжя.