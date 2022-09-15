Роман зіркової пари закрутився прямо під час робочих моментів.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов зізналися, як почалися їхні романтичні стосунки.

В ефірі "Сніданку з 1+1" зіркова пара розповіла, як почався їхній службовий роман прямо на сцені зйомок "Голосу. Діти". За словами Каті Осадчої, саме вона стала ініціаторкою стосунків, проте Юрій Горбунов першим зізнався у коханні.

"Першим у коханні зізнався Юра, а ініціатором стосунків була я", — зізналася ведуча програми "Світське життя".

Зокрема чоловік телеведучої пригадав, як після зйомок підвозив Осадчу додому і одного разу зайшов на чай.

"Все почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися зйомки "Голосу.Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок", — розповів батько двох.

[ + – ] Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли про початок своїх стосунків

Також гостем програми через відеозв'язок став батько Катерини Осадчої. Він розповів, що телеведуча у дитинстві була улюбленицею двору у Куп'янську, куди родина перебралася після трагедії на Чорнобильській АЕС. Там знаменитість проявила свої комунікативні здібності і заявила про таланти спілкуватися з іншими людьми.

Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Від їхнього союзу підростають двоє синів — Данило та Іван. Тим часом від першого шлюбу журналістки є син Ілля, котрий навчається наразі у США.

[ + – ] Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Нагадаємо, Юрій Горбунов зворушливо привітав з днем народження Катю Осадчу.

Також Фокус писав про однорічного сина зіркового подружжя.