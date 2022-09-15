Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли про початок своїх стосунків
Роман зіркової пари закрутився прямо під час робочих моментів.
39-річна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов зізналися, як почалися їхні романтичні стосунки.
В ефірі "Сніданку з 1+1" зіркова пара розповіла, як почався їхній службовий роман прямо на сцені зйомок "Голосу. Діти". За словами Каті Осадчої, саме вона стала ініціаторкою стосунків, проте Юрій Горбунов першим зізнався у коханні.
"Першим у коханні зізнався Юра, а ініціатором стосунків була я", — зізналася ведуча програми "Світське життя".
Зокрема чоловік телеведучої пригадав, як після зйомок підвозив Осадчу додому і одного разу зайшов на чай.
"Все почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися зйомки "Голосу.Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок", — розповів батько двох.
Також гостем програми через відеозв'язок став батько Катерини Осадчої. Він розповів, що телеведуча у дитинстві була улюбленицею двору у Куп'янську, куди родина перебралася після трагедії на Чорнобильській АЕС. Там знаменитість проявила свої комунікативні здібності і заявила про таланти спілкуватися з іншими людьми.
Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Від їхнього союзу підростають двоє синів — Данило та Іван. Тим часом від першого шлюбу журналістки є син Ілля, котрий навчається наразі у США.
Нагадаємо, Юрій Горбунов зворушливо привітав з днем народження Катю Осадчу.
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