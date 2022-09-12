Юрій Горбунов зворушливо привітав Катю Осадчу з 39-річчям (фото)

Чоловік подякував своїй коханій за дітей та побажав швидшої перемоги України.

Український телеведучий Юрій Горбунов зворушливо привітав свою дружину Катю Осадчу з днем народження.

Архівними кадрами з коханою та їхніми дітьми актор поділився на у своїх соцмережах.

"З Днем народження,кохана! В нашій родині,12 вересня має особливе значення!!Це твій день!!Я дуже хочу щоб всі твої задуми,проекти,мрії і бажання завжди збувалися!! Ти заслуговуєш на все найкраще!!" — написав Горбунов.

Зокрема чоловік іменинниці побажав їй швидшого настання перемогу та подякував за синів.

"Пам‘ятай-я завжди поруч!! Люблю тебе безмежно!!" — додав насамкінець український телеведучий.

[ + – ] Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з днем народження

У коментарях до допису Катя Осадча подякувала своєму коханому.

"Юрко, дякую тобі за твою турботу, кохання і за наших хлопців ❤️" — написала телеведуча та журналістка.

Зокрема Юрій Горбунов анонсував вихід програми "Голос країни", ведучими якого знову стали іменинниця та її чоловік.

[ + – ] Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з днем народження

Юрій Горбунов та Катя Осадча одружилися у 2017 році. У пари підростають двоє синів — Іван та Данило. Окрім них, в іменинниці від попереднього шлюбу є старший син Ілля, який наразі воює на айті-фронті, за словами його зіркової мами.

Нагадаємо, Катя Осадча вперше показала однорічного сина від Юрія Горбунова.

Також Фокус писав про те, де під час повномасштабного вторгнення перебуває Катя Осадча з дітьми.