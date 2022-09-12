Юрий Горбунов трогательно поздравил Катю Осадчую с 39-летием (фото)

Муж поблагодарил свою возлюбленную за детей и пожелал скорейшей победы Украины.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов трогательно поздравил свою жену Катю Осадчую с 39-м днем рождения.

Архивными кадрами с возлюбленной и их детьми актер поделился в своих соцсетях.

"С Днем рождения, любимая! В нашей семье, 12 сентября имеет особое значение!! Это твой день!! Я очень хочу чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались!! Ты заслуживаешь все самое лучшее!!" — написал Горбунов.

В частности, муж именинницы пожелал ей скорейшего наступления победы и поблагодарил за сыновей.

"Помни-я всегда рядом!! Люблю тебя безгранично!!" — добавил наконец украинский телеведущий.

[ + – ] Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую с днем рождения

В комментариях к публикации Катя Осадча сразу поблагодарила своего возлюбленного.

"Юра, спасибо тебе за твое беспокойство, любовь и за наших ребят ❤️" — написала телеведущая и журналистка.

В частности, Юрий Горбунов анонсировал выход программы "Голос страны", ведущими которого снова стали именинница и ее муж.

[ + – ] Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую с днем рождения

Юрий Горбунов и Катя Осадча поженились в 2017 году. У пары подрастают два сына — Иван и Даниил. Кроме них, у имениннице от предыдущего брака есть старший сын Илья, воюющий на айти-фронте, по словам его звездной мамы.

Напомним, Катя Осадчая впервые показала годовалого сына от Юрия Горбунова.

Также Фокус писал о том, где во время полномасштабного вторжения находится Катя Осадчая с детьми.