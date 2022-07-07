Юрий Горбунов рассказал, где во время войны находится Катя Осадчая с детьми

Звездные супруги 24 февраля 2022 проснулись около четырех утра от звуков взрывов.

51-летний украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал о жизни его семьи в условиях полномасштабной войны.

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По словам шоумена, 24 февраля они с Катей Осадчей проснулись от звуков взрывов, ведь недалеко от их дома была расположена база ПВО.

"Еще не все знали в стране, что началась война, а мы уже это точно знали, потому что у нас дом вздрогнул. Все проснулись: дети, няни, мы. И уже, глядя в окно, как идет дым с того места, где была база, туда, на наших глазах, попала еще одна ракета", — признался муж телеведущей Кати Осадчей.

Поэтому родители решили отвезти своих детей в более безопасное место, к родителям Осадчей. Однако и там не было сплошного покоя. Поэтому Катя Осадчая вместе с двумя детьми уехала за границу.

"Когда у тебя один пятилетний ребенок, и пятимесячный второй, то это не просто маленькие дети, здесь и питание, и вода, и все остальное…" — добавил Горбунов.

На вопрос ведущей, когда его дети вернутся в Украину, Юрий ответил, что они уже возвращались, однако уезжали сразу назад за границу.

"Они то возвращаются, то снова едут. Мы пробуем. Потому что у нас не работает садик, никаких кружков. Когда они снова начинают садиться на голову, то мы снова их… Потому что для Ивана, которому уже скоро шесть лет, ему, конечно, важна коммуникация и дома это бывает просто невыносимо", — отметил украинский шоумен.

[ + – ] Юрий Горбунов рассказал о жизни в условиях войны

Ранее стало известно, что звездная пара, которая сейчас воспитывает двух общих сыновей, задумывается над усыновлением ребенка, потерявшего родителей из-за войны в Украине.

Напомним, Катя Осадчая вернулась в Киев в мае 2022 и показала фото с мужем после трех месяцев разлуки.

Также Фокус писал о благотворительном вечере на Каннском кинофестивале 2022, ведущими которого стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.