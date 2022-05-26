Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими благотворительного вечера на Каннском кинофестивале

Собранные средства будут направлены на помощь кинематографистам Украины.

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Украинские звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими благотворительного вечера-аукциона в Каннах. Фото с мероприятия делится телеведущая в своем Instagram.

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"Каннский фестиваль для Украины в этом году возможность привлечь внимание мира к войне, преступлениям России в Украине и всем ужасам, которые совершают оккупанты на нашей земле", — отметила Осадчая, добавив, что за этот вечер им удалось собрать около полутора миллиона гривен в помощь украинским кинематографистам, и сбор продолжается.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими благотворительного вечера в Каннах

На украинской журналистке в этот вечер было белоснежное длинное платье и колье. Юрий Горбунов вышел на сцену в классическом черном костюме.

"Сейчас важно каждое интервью международной прессе, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту. К сожалению, не все думают так, как мы, мы не должны допустить продвижения в Европе мнения о "не все так однозначно", которое наши враги пытаются посеять…." — пишет Катя Осадчая.

Локацией вечера-аукциона стала живописная Villa Rothschild Médiathèque Noailles. В частности, на мероприятии были представлены работы украинских художников, выступила группа Kazka, а оперная певица Виктория Булеева исполнила государственный гимн Украины.

Катя Осадчая поблагодарила мэрию Канн за прием украинцев в их городе и привлечение внимания к вопросу Украины.

"Это мои 17-е Канны, но впервые без съемочной группы, впервые все вокруг совсем не имеет значения", — отметила телеведущая.

[ + – ] Катя Осадчая уже в семнадцатый раз посещает Каннский кинофестиваль

Напомним, Катя Осадчая показала селфи, которое сделала в первый день полномасштабной войны.

Также Фокус писал о поздравлении от Кати Осадчей с днем вышиванки. Знаменитость примеряла платье за 58 тысяч гривен.