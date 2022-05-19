Катя Осадчая поздравила украинцев с Днем вышиванки в платье за 58 тыс. грн (фото)

Осадчая присоединилась к звездам, которые ранее уже показали свои вышиванки.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая совсем недавно вернулась в Киев к своему супругу Юрию Горбунову, поздравила украинцев с Днем вышиванки красивым фото в Instagram.

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На снимке она в лучах солнца позирует в ярко-желтом платье с голубой и синей вышивкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Отличительной особенностью наряда являются его очень большие и широкие рукава, а также пояс на талии. Такое платье на сайте бренда стоит $1990 (58,8 тыс грн). Аналогичного платья с узором "анютины глазки" сейчас нет, однако есть с таким рисунком другие фасоны.

"В наших сердцах крестиком вышито Украина! С Днем вышиванки!" – подписала Осадчая фотографию.

Отметим, что белое платье с синей вышивкой от Юлии Магдыч с удовольствием носит и 74-летняя Мэй Маск, мама Илона Маска и известная в мире модель. Оно стоит $2820 (cвыше 83 тыс. грн).

19 мая кадры с вышиванками опубликовали многие украинские звезды, в том числе Алина Грозу, Ольга Сумская, победители "Евровидения 2022" Kalush Orchestra и другие. Первая леди Украины Елена Зеленская также представила фото в вышиванке.

Праздник не обошел и четырехлапых домашних питомцев. Например, знаменитый на всю страну пес-сапер по кличке Патрон с Черниговщины тоже примерил национальный наряд. Животное позирует в белой вышиванке с красно-черным орнаментом.

Напомним, Юрий Горбунов рассказал о намерениях семьи усыновить ребенка, потерявшего в войне родителей. Осадчая прокомментировала слова своего супруга.