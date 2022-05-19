Ольга Сумская, Kalush Orchestra, Алина Гросу. Украинские артисты показали свои вышиванки

Знаменитости поздравили украинцев с праздником.

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Сегодня в Украине отмечают традиционный День вышиванки. Украинская сорочка с вышитыми узорами давно стала узнаваемым брендом нашей страны во всем мире и настоящей гордостью украинцев. Однако, как отметила первая леди Елена Зеленская, в этом году из-за трагических событий продолжающейся полномасштабной войны главный символ украинцев приобрел новое, щемящее содержание. Многие знаменитости традиционно показали свои вышиванки, отметив, что гордятся своим происхождением и верят в скорую победу Украины.

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Kalush Orchestra

Победители "Евровидения-2022" одни из первых поспешили поздравить украинцев с Днем вышиванки. По этому случаю участники группы Kalush Orchestra примерили как современные, так и классические сорочки с разными вышивками, показав многообразие украинской культуры и традиции разных регионов.

"Поздравляем с днем вышиванки" — написали артисты.

[ + – ] kalush_off Фото: Telegram

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар Эктор хоть и родился в Колумбии, много лет живет и работает в Украине, а потому считает нашу страну своей второй родиной. В День вышиванки знаменитость надел сорочку с вышивкой и написал, что для него это большая есть. По словам шеф-повара, когда он изучал украинскую историю, то был шокирован, сколько крови пролили наши предки в борьбе за независимость. Теперь Эктор не может представить, что все то, о чем он читал в учебниках, сегодня видит собственными глазами, словно всех нас перенесли на много столетий назад.

"Ничего не изменилось, враг все тот же. Вместе и до конца. Уверен, то скоро надену вышиванку по особому поводу в День нашей победы над рашистами", — написал Эктор у себя в Instagram.

Антитела

Украинская поп-рок-группа "Антитіла" тоже присоединилась к флешмобу и поздравила украинцев с праздником. Участники коллектива во главе с фронтменом Тарасом Тополей опубликовали фото в вышиванках на фоне живописных украинских пейзажей, лаконично подписав снимки словами "Все буде Україна".

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская опубликовала фото, на котором она позирует в удивительной красоты белой вышиванке с плотным синим узором. Знаменитость поздравила украинцев с праздником стихами поэтессы Татьяны Строкач.

"Хай розквіта вишиваная доленька. Хай рушниками простелить шляхи. Згинуть війна і гіркая неволенька, Щастя і мир подарують роки!" — написала актриса у себя в Instagram.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу ко Дню вышиванки подготовила семейную фотосессию в традиционных украинских костюмах. Знаменитость поздравила всех с праздником и пожелала украинцам быть сильными и хоть немного чаще улыбаться. Алина Гросу позировала с огромным венком из цветов на голове.

MamaRika

33-летняя украинская певица Анастасия Кочетова, известная под псевдонимом MamaRika, опубликовала фото в вышиванке вместе с супругом Сергеем Середой. Артистка написала, что в крови каждого украинца течет ДНК свободы и любви к своей земле. Поэтому вышиванка — это наша броня, которая защищает и идентифицирует самую сильную нацию в мире.

Певица позировала в черной сорочке с бирюзовой вышивкой. Ее супруг надел для фотосессии темную вышиванку с белым узором.

Фокус ранее рассказывал, что украинцев с днем вышивашки поздравила первая леди страны Елена Зеленская. Супруга президента опубликовала фото, на котором позировала в красивой бело-синей сорочке с вышитыми узорами.

Владимир Зеленский также поздравил украинцев, записав короткое видеообращение. Президент надел вышиванку в стиле милитари.