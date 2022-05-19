Ольга Сумська, Kalush Orchestra, Аліна Гросу. Українські артисти показали свої вишиванки

Знаменитості привітали українців зі святом.

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Сьогодні в Україні відзначають традиційний День вишиванки. Українська сорочка з вишитими візерунками давно стала відомим брендом нашої країни у всьому світі та справжньою гордістю українців. Проте, як зазначила перша леді Олена Зеленська, цьогоріч через трагічні події повномасштабної війни, що триває, головний символ українців набув нового, щемливого змісту. Багато знаменитостей традиційно показали свої вишиванки, зазначивши, що пишаються своїм походженням і вірять у швидку перемогу України.

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Kalush Orchestra

Переможці "Євробачення-2022" одні з перших поспішили привітати українців із Днем вишиванки. З цієї нагоди учасники гурту Kalush Orchestra приміряли як сучасні, так і класичні сорочки з різними вишивками, показавши різноманітність української культури та традиції різних регіонів.

"Вітаємо з днем вишиванки" — написали артисти.

[ + – ] kalush_off Фото: Telegram

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар Ектор хоч і народився в Колумбії, багато років живе та працює в Україні, а тому вважає нашу країну своєю другою батьківщиною. У День вишиванки знаменитість одягнув сорочку з вишивкою і написав, що для нього це велика честь. За словами шеф-кухаря, коли він вивчав українську історію, то був шокований скільки крові пролили наші предки у боротьбі за незалежність. Тепер Ектор не може уявити, що все те, про що він читав у підручниках, сьогодні бачить на власні очі, ніби всіх нас перенесли на багато століть тому.

"Нічого не змінилося, ворог все той же. Разом і до кінця. Упевнений, що незабаром одягну вишиванку з особливого приводу в День нашої перемоги над рашистами", — написав Ектор у себе в Instagram.

Антитіла

Український поп-рок-гурт "Антитіла" теж приєднався до флешмобу та привітав українців зі святом. Учасники колективу на чолі з фронтменом Тарасом Тополею опублікували фото у вишиванках на тлі мальовничих українських краєвидів, лаконічно підписавши знімки словами "Все буде Україна".

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська опублікувала фото, на якому вона позує у білій вишиванці дивовижної краси зі щільним синім візерунком. Знаменитість привітала українців зі святом віршами поетеси Тетяни Строкач.

"Хай розквіта вишиваная доленька. Хай рушниками простелить шляхи. Згинуть війна і гіркая неволенька, Щастя і мир подарують роки!" — написала акторка у себе в Instagram.

Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу до Дня вишиванки підготувала сімейну фотосесію у традиційних українських костюмах. Знаменитість привітала всіх зі святом і побажала українцям бути сильними та хоч трохи частіше посміхатися. Аліна Гросу позувала з величезним вінком із квітів на голові.

MamaRika

33-річна українська співачка Анастасія Кочетова, відома під псевдонімом MamaRika, опублікувала фото у вишиванці разом із чоловіком Сергієм Середою. Артистка написала, що в крові кожного українця тече ДНК свободи та любові до своєї землі. Тому вишиванка — це наша броня, яка захищає та ідентифікує найсильнішу націю у світі.

Співачка позувала у чорній сорочці з бірюзовою вишивкою. Її чоловік одягнув для фотосесії темну вишиванку з білим візерунком.

Фокус раніше розповідав, що українців із днем вишиванки привітала перша леді країни Олена Зеленська. Дружина президента опублікувала фото, на якому позувала у красивій біло-синій сорочці з вишитими візерунками.

Володимир Зеленський також привітав українців, записавши коротке відеозвернення. Президент одягнув вишиванку у стилі мілітарі.