Пес-сапер Патрон примерил вышиванку (фото)

Четырехлапый сапер тоже празднует День вышиванки.

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Самый знаменитый пес-сапер Украины по кличке Патрон не остался в стороне от Дня вышиванки, который празднуется 19 мая, и тоже примерил вышитый наряд. Соответствующее фото появилось на странице Патрона в Instagram, где за его приключениями следят уже 264 тысячи подписчиков.

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На снимке Патрон в сорочке, вышитой красными и черными нитками, позирует, стоя на задних лапах, а также изображен крупным планом.

"Это не просто праздничная сорочка. Каждая вышиванка имеет важный месседж, который и не прочтешь, но когда смотришь на него – все почему-то понятно. Я не умею читать по узорам, но надеюсь, что моя вышиванка о мире и мужестве", – говорится в подписи к снимку.

Джек-рассел-терьер Патрон служит в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черниговщины и задействован на разминировании территорий. Его хозяин – руководитель пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области Михаил Ильев. По словам сапера, изначально собаку он покупал для своего сына и готовил к выставкам, однако Патрон оказался очень любознательным и умным псом и быстро постиг основы саперного дела. На его счету – уже сотни выявленных боеприпасов, оставленных российскими военными.

Животное стало одним из самых позитивных символов противостояния украинского народа российской агрессии, и не исключено, что скоро он может украсить собой почтовые марки.

У Патрона уже есть первая боевая награда, которую он получил от президента Владимира Зеленского. Правда, во время торжественных мероприятий четырехлапый сапер был уличен за рассматриванием женских ног.

Напомним, в чем сложность породы джек-рассел-терьер, и что стоит знать прежде, чем купить щенка.