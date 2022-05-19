Пес-сапер Патрон приміряв вишиванку (фото)

Чотирилапий сапер теж святкує День вишиванки.

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Найзнаменитіший пес-сапер України на прізвисько Патрон не залишився осторонь Дня вишиванки, який святкується 19 травня, і теж приміряв вишите вбрання. Відповідне фото з'явилося на сторінці Патрона в Instagram, де за його пригодами стежать уже 264 тисячі підписників.

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На знімку Патрон у сорочці, вишитій червоними та чорними нитками, позує стоячи на задніх лапах, а також зображений крупним планом.

"Це не просто святкова сорочка. Кожна вишиванка має важливий меседж, який і не прочитаєш, але коли дивишся на нього — все чомусь зрозуміло. Я не вмію читати за візерунками, але сподіваюся, що моя вишиванка про мир і мужність", — йдеться у підписі до знімку.

Джек-рассел-тер'єр Патрон служить у підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини та задіяний на розмінуванні територій. Його господар — керівник піротехнічної групи управління ДСНС України з Чернігівської області Михайло Ілльов. За словами сапера, спочатку собаку він купував для свого сина і готував до виставок, проте Патрон виявився дуже допитливим і розумним псом та швидко збагнув основи саперної справи. На його рахунку вже сотні виявлених боєприпасів, залишених російськими військовими.

Тварина стала одним із найпозитивніших символів протистояння українського народу російської агресії, і не заперечують, що незабаром він може прикрасити собою поштові марки.

Патрон уже має першу бойову нагороду, яку він отримав від президента Володимира Зеленського. Щоправда, під час урочистих заходів чотирилапого сапера було викрито за розгляданням жіночих ніг.

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