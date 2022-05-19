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Катя Осадча привітала українців із Днем вишиванки в сукні за 58 тис. грн (фото)

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Катя Осадча
Фото: Katya Osadcha/Instagram

Осадча приєдналася до зірок, які раніше вже показали свої вишиванки.

Українська телеведуча Катя Осадча, яка зовсім недавно повернулася до Києва до свого чоловіка Юрія Горбунова, привітала українців із Днем вишиванки чудовим фото в Instagram.

На знімку вона у променях сонця позує в яскраво-жовтій сукні з блакитною та синьою вишивкою від українського дизайнера Юлії Магдич. Чудовою особливістю вбрання є його дуже великі та широкі рукави, а також пояс на талії. Така сукня на сайті бренду коштує $1990 (58,8 тис. грн). Аналогічної сукні з візерунком "братки" зараз немає, проте є з таким малюнком інші фасони.

"У наших серцях хрестиком вишита Україна! З Днем вишиванки!" — підписала Осадча фотографію.

Зазначимо, що біле плаття із синьою вишивкою від Юлії Магдич із задоволенням носить і 74-річна Мей Маск, мама Ілона Маска та відома у світі модель. Воно коштує $2820 (понад 83 тис. грн).

19 травня кадри з вишиванками опублікували багато українських зірок, зокрема Аліна Гросу, Ольга Сумська, переможці "Євробачення 2022" Kalush Orchestra та інші. Перша леді України Олена Зеленська також презентувала фото у вишиванці.

Свято не обійшло і чотирилапих домашніх вихованців. Наприклад, знаменитий на всю країну пес-сапер на прізвисько Патрон із Чернігівщини теж приміряв національне вбрання. Тварина позує в білій вишиванці з червоно-чорним орнаментом.

Нагадаємо, Юрій Горбунов розповів про наміри сім'ї усиновити дитину, яка втратила у війні батьків. Осадча прокоментувала слова свого чоловіка.