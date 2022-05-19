Катя Осадча привітала українців із Днем вишиванки в сукні за 58 тис. грн (фото)

Осадча приєдналася до зірок, які раніше вже показали свої вишиванки.

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Українська телеведуча Катя Осадча, яка зовсім недавно повернулася до Києва до свого чоловіка Юрія Горбунова, привітала українців із Днем вишиванки чудовим фото в Instagram.

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На знімку вона у променях сонця позує в яскраво-жовтій сукні з блакитною та синьою вишивкою від українського дизайнера Юлії Магдич. Чудовою особливістю вбрання є його дуже великі та широкі рукави, а також пояс на талії. Така сукня на сайті бренду коштує $1990 (58,8 тис. грн). Аналогічної сукні з візерунком "братки" зараз немає, проте є з таким малюнком інші фасони.

"У наших серцях хрестиком вишита Україна! З Днем вишиванки!" — підписала Осадча фотографію.

Зазначимо, що біле плаття із синьою вишивкою від Юлії Магдич із задоволенням носить і 74-річна Мей Маск, мама Ілона Маска та відома у світі модель. Воно коштує $2820 (понад 83 тис. грн).

19 травня кадри з вишиванками опублікували багато українських зірок, зокрема Аліна Гросу, Ольга Сумська, переможці "Євробачення 2022" Kalush Orchestra та інші. Перша леді України Олена Зеленська також презентувала фото у вишиванці.

Свято не обійшло і чотирилапих домашніх вихованців. Наприклад, знаменитий на всю країну пес-сапер на прізвисько Патрон із Чернігівщини теж приміряв національне вбрання. Тварина позує в білій вишиванці з червоно-чорним орнаментом.

Нагадаємо, Юрій Горбунов розповів про наміри сім'ї усиновити дитину, яка втратила у війні батьків. Осадча прокоментувала слова свого чоловіка.