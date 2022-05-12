Катя Осадча повернулася у Київ і показала фото з чоловіком

Телеведуча два місяці була в розлуці з чоловіком.

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З початку повномасштабної війни в Україні багато жінок вимушено залишили країну, щоб захистити себе та своїх дітей. Згодом багато хто почав повертатися додому. Так учора в Київ повернулася телеведуча Катя Осадча. Про це вона написала у себе в Instagram.

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Теледіва два місяці не бачилася з чоловіком, Юрієм Горбуновим, й опублікувала зворушливе фото возз'єднання сім'ї.

"Ніколи не розлучатися", — підписала знімок Катя Осадча.

[ + – ] Катя Осадча зустрілася з чоловіком через два місяці розлуки Фото: Katya Osadcha/Instagram

Сьогодні телеведуча повернулася в робочий режим і вже побувала в Офісі президента, щоб посилити роботу свого проєкту з пошуку зниклих людей.

"Важливий день і новий важливий етап у пошуку зниклих... Робимо пошук зниклих ще більш масштабним, волонтери разом із державою зможуть зробити набагато більше" — написала Осадча в Instagram.

[ + – ] Катя Осадча побувала в Офісі президента зі своїм проєктом із пошуку зниклих людей Фото: Katya Osadcha/Instagram

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов казав, що хотів би з дружиною взяти на виховання дитину, яка втратила сім'ю під час війни. Пізніше Катя Осадча пояснила, що вони справді розглядають із чоловіком таку можливість, але не хочуть ухвалювати поспішних рішень, тому що усиновлення це непростий процес, до якого треба заздалегідь підготуватися.

Також Фокус розповідав про те, як зворушливо телеведуча Катя Осадча привітала свого чоловіка та колегу Юрія Горбунова з Днем ангела. Теледіва опублікувала фото із сімейного архіву, які краще за будь-які слова говорять про почуття, що панують між подружжям. На знімках можна побачити, як Катя Осадча та Юрій Горбунов разом відпочивають на морі, у горах, а також радіють народженню свого маленького сина Данила. Нагадаємо, у подружжя двоє спільних дітей — п'ятирічний Іван і дев'ятимісячний Данило. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, йому 19 років.

Під час повномасштабної війни в Україні Юрій Горбунов активно займається волонтерством і благодійністю, а Катя Осадча допомагає у розшуку зниклих людей.