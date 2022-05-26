Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими благодійного вечора на Каннському кінофестивалі

Зібрані кошти підуть на допомогу кінематографістам України.

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Українське зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими благодійного вечора у Каннах. Фото із заходу ділиться телеведуча у своєму Instagram.

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"Каннський фестиваль для України цього року можливість привернути увагу світу до війни, злочинів Росії в Україні і всіх тих жахів, які чинять окупанти на нашій землі", — зазначила Осадча, додавши, що за цей вечір їм вдалося зібрати близько півтора мільйона гривень на допомогу українським кінематографістам, і збір досі триває.

[ + – ] Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими благодійного вечора у Каннах

На українській журналістці у цей вечір була білосніжна довга сукня та кольє. Юрій Горбунов тим часом вийшов на сцену у класичному чорному костюмі.

"Зараз важливе кожне інтерв'ю міжнародній пресі, кожна розмова з представниками медіа, культури і просто в побуті. На жаль, не всі думають так, як ми, ми не маємо допустити просування в Європі думки про "не все так однозначно", яку наші вороги намагаються посіяти…." — пише Катя Осадча.

Локацією вечора-аукціону стала мальовнича Villa Rothschild Médiathèque Noailles. Зокрема на заході були представлені роботи українських митців, виступив гурт Kazka, а оперна співачка Вікторія Булєєва виконала державний гімн України.

Катя Осадча подякувала мерії Канн за прийом українців у їхньому міста та привернення уваги до питання України.

"Це мої 17-і Канни, але вперше без знімальної групи, вперше все навколо зовсім не має значення", — зазначила телеведуча.

[ + – ] Катя Осадча уже всімнадцяте відвідує Каннський кінофестиваль

Нагадаємо, Катя Осадча показала селфі, яке зробила в перший день повномасштабної війни.

Також Фокус писав про привітання від Каті Осадчої з днем вишиванки. Знаменитість приміряла сукню за 58 тисяч гривень.