Катя Осадча показала селфі, яке зробила в перший день війни

Телеведуча згадала, як зустріла страшну дату 24 лютого.

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З початку повномасштабної війни минуло три важкі місяці. Телеведуча Катя Осадча вирішила поділитися з підписниками спогадами про те, як вона зустріла страшний день 24 лютого. Про це знаменитість написала в себе в Instagram, опублікувавши фото з магазину.

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"Я не знаю, чому вирішила зробити фото в магазині, мабуть, щоб запам'ятати хронологію подій цього страшного ранку", — написала телеведуча.

[ + – ] Instagram/kosadcha/ Катя Осадча в перший день повномасштабної війни Фото: Katya Osadcha/Instagram

За словами Каті Осадчої, її сім'я прокинулася о 4:30 ранку від звуків роботи ППО. З перших вибухів було нерозуміння, що відбувається. Телеведуча згадує, як у розгубленості складала валізи, думаючи про те, куди їхати з двома маленькими дітьми, і ходила до магазину, в паніці купуючи продукти.

"Збирали валізи з мінімумом речей на всіх, щоб помістилися в багажник, і виїжджали спочатку до батьків неподалік, там здавалося безпечніше. А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми та коляскою на колінах, адже вона не поміщалася в багажник — так і їхали всі 19 години", — додала знаменитість.

У коментарях до публікації Каті Осадчої її підписники поділилися своїми історіями про те, як минув той страшний перший день війни.

Нагадаємо, телеведуча Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов виховують двох синів — п'ятирічного Івана та дев'ятимісячного Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу — Іллю, йому 19 років.

Нещодавно Катя Осадча, яка після перемоги України думає про те, щоб взяти на виховання осиротілої дитини, повернулася до Києва після двох місяців розлуки з чоловіком Юрієм Горбуновим і зробила перше селфі з кафе на Подолі, поділившись із підписниками своїм новим бажанням про те, щоб навчитися стріляти. З початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, телеведуча працювала над проєктом "Знайди своїх" для пошуку зниклих людей.

Раніше Фокус розповідав, як Катя Осадча привітала українців із Днем вишиванки. Телеведуча зробила фото в яскраво-жовтій сукні з блакитною та синьою вишивкою від українського дизайнера Юлії Магдич вартістю $1990 (58,8 тис. грн).