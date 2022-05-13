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Катя Осадча зробила перше селфі на Подолі після повернення до Києва (фото)

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Фото: kosadcha | Катя Осадча

Столиця України поступово повертається до звичного життя.

Українська телеведуча Катя Осадча повернулася до Києва та зробила перше селфі з кав'ярні на Подолі. Знімком вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

"Київ все більше повертається до життя. Хочу навчитися стріляти…" — підписала світлину українська журналістка.

Катя Осадча повернулася до Києва

"Ну погляд вже вбивчий!🔥", — прокоментувала публікацію українська співачка Оля Полякова, а Даша Астаф'єва назвала Осадчу "Пташкою".

Серед підписників Каті Осадчої знайшлися ті, хто розділив бажання знаменитості навчитися стріляти та придбати зброю. Дехто вкотре подякував Осадчій за її ініціативу створити спеціальний бот для пошуку зниклих під час війни людей.

Катя Осадча в Києві
Катя Осадча в Києві

Зокрема телеведуча поділилася відео столиці України та підписала його "Мій Київ". Також Осадча відвідала Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та офіс телеканалу "1+1".

"Встигнути все", — написала журналістка.

Нагадаємо, Катя Осадча повернулася додому та зустрілася з чоловіком після двох місяців розлуки.

Також Фокус писав про бажання Юрія Горбунова та Каті Осадчої всиновити дитину, яка втратила батьків через війну.