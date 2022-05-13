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Катя Осадчая сделала первое селфи на Подоле после возвращения в Киев (фото)

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Фото: kosadcha | Катя Осадчая

Столица Украины постепенно возвращается к привычной жизни.

Украинская телеведущая Катя Осадчая вернулась в Киев и сделала первое селфи из кафе на Подоле. Снимком она поделилась на своей Instagram-странице.

"Киев все больше возвращается к жизни. Хочу научиться стрелять…" — подписала фотографию украинская журналистка.

Катя Осадчая вернулась в Киев

"Ну взгляд уже убийственный! 🔥", — прокомментировала публикацию украинская певица Оля Полякова, а Даша Астафьева назвала Осадчую "Птичкой".

Среди подписчиков Кати Осадчей нашлись те, кто разделил желание знаменитости научиться стрелять и приобрести оружие. Некоторые в очередной раз поблагодарили Осадчую за ее инициативу создать специальный бот для поиска пропавших во время войны людей.

Катя Осадчая в Киеве
Катя Осадчая в Киеве

В частности, телеведущая поделилась видео столицы Украины и подписала его "Мой Киев". Также Осадчая посетила Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и офис телеканала "1+1".

"Успеть все", — написала журналистка.

Напомним, Катя Осадчая вернулась домой и встретилась с мужем после двух месяцев разлуки.

Также Фокус писал о желании Юрия Горбунова и Кати Осадчей усыновить ребенка, потерявшего родителей из-за войны.