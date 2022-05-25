Катя Осадчая показала селфи, которое сделала в первый день войны

Телеведущая вспомнила, как встретила страшную дату 24 февраля.

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С начала полномасштабной войны прошло три тяжелых месяца. Телеведущая Катя Осадчая решила поделиться с подписчиками воспоминаниями о том, как она встретила страшный день 24 февраля. Об этом знаменитость написала у себя в Instagram, опубликовав фото из магазина.

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"Я не знаю, почему решила сделать фото в магазине, наверное, чтобы запомнить хронологию событий этого страшного утра" — написала телеведущая.

[ + – ] Instagram/kosadcha/ Катя Осадчая в первый день полномасштабной войны Фото: Katya Osadcha/Instagram

По словам Кати Осадчей, ее семья проснулась в 4:30 утра от звуков работы ПВО. С первых взрывов было непонимание, что происходит. Телеведущая вспоминает, как в растерянности складывала чемоданы, думая о том, куда ехать с двумя маленькими детьми, и ходила в магазин, в панике покупая продукты.

"Собирали чемоданы с минимумом вещей на всех, чтобы поместились в багажник, и выезжали сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не помещалась в багажник – так и ехали все 19 часов, – добавила знаменитость.

В комментариях к публикации Кати Осадчей ее подписчики поделились своими историями о том, как прошел тот страшный первый день войны.

Напомним, телеведущая Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов воспитывают двух сыновей — пятилетнего Ивана и девятимесячного Даниил. Также у телеведущей есть старший сын от первого брака – Илья, ему 19 лет.

Недавно Катя Осадчая, которая после победы Украины думает о том, чтобы взять на воспитание осиротевшего ребенка, вернулась в Киев после двух месяцев разлуки с супругом Юрием Горбуновым и сделала первое селфи из кафе на Подоле, поделившись с подписчиками своих новым желанием о том, чтобы научиться стрелять. С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, телеведущая работала над проектом "Найди своих" для поиска пропавших людей.

Ранее Фокус рассказывал, как Катя Осадчая поздравила украинцев с Днем вышиванки. Телеведущая сделала фото в ярко-желтом платье с голубой и синей вышивкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч стоимостью $1990 (58,8 тыс грн).