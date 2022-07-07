Юрій Горбунов розповів, де під час війни перебуває Катя Осадча з дітьми

Зіркове подружжя 24 лютого 2022 прокинулося близько четвертої ранку від звуків вибухів.

51-річний український телеведучий Юрій Горбунов розповів про життя його родини в умовах повномасштабної війни.

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За словами шоумена, 24 лютого він з Катею Осадчою прокинувся від звуків вибухів, адже недалеко від їхнього будинку була розташована база ППО.

"Ще не всі знали в країні, що почалася війна, а ми вже це точно знали, тому що у нас будинок здригнувся. Всі прокинулися: діти, няні, ми. І вже, дивлячись у вікно, як йде дим з того місця, де була база, туди, на наших очах, потрапила ще одна ракета", — зізнався чоловік телеведучої Каті Осадчої.

Тож батьки вирішили відвезти своїх дітей у більш безпечне місце, до батьків Осадчої. Проте і там не було суцільного спокою. Тому Катя Осадча разом з двома дітьми виїхала за кордон.

"Коли у тебе одна п'ятирічна дитина, і п'ятимісячна друга, то це не просто маленькі діти, тут і харчування, і вода, і все інше…" — додав Горбунов.

На запитання ведучої, коли повернуться його діти в Україну, Юрій відповів, що вони вже поверталися, проте їхали відразу назад за кордон.

"Вони то повертаються, то знову їдуть. Ми пробуємо. Тому що у нас не працює садок, ніяких гуртків. Коли вони знову починають сідати на голову, то ми знову їх… Тому що для Івана, якому вже скоро шість років, йому, звичайно, важлива комунікація і вдома це буває просто нестерпно", — зазначив український шоумен.

[ + – ] Юрій Горбунов розповів про життя в умовах війни

Раніше стало відомо, що зіркова пара, яка наразі виховує двох спільних синів, задумується над всиновленням дитини, котра втратила батьків через війну в Україні.

Нагадаємо, Катя Осадча повернулася до Києва в травні 2022 та показала фото з чоловіком після трьох місяців розлуки.

Також Фокус писав про благодійний вечір на Каннському кінофестивалі 2022, ведучими якого стали Юрій Горбунов і Катя Осадча.