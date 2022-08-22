Катя Осадчая впервые показала младшего сына (фото)

У Кати Осадчей и Юрия Горбунова подрастают двое сыновей.

38-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая впервые показала лицо своего младшего сына Даниила, которому накануне исполнился один год.

В честь праздника журналистка и супруга Юрия Горбунова устроила фотосессию на природе вместе с их детьми. В кадре Осадчая появилась в джинсах и желтой футболке, ее младший сын Даниил — в белом комбинезоне, а средний сын Иван — в шортах и белой футболке.

"С Днем рождения наш Данилко! Таков бурный первый год жизни, но мы обещаем, что на парад Победы пойдем вместе совсем скоро ❤️ Радуемся каждому новому звуку и зубу и переживаем эти мгновения, как впервые!" – подписала семейные кадры молодая мама.

[ + – ] Катя Осадчая показала своего младшего сына

Украинскую телеведущую поздравили в комментариях подписчики и звездные коллеги. В частности, к поздравлениям присоединились дизайнер Катя Сильченко, певица Джамала, исполнительница Настя Каменских, жена Дмитрия Монатика и другие.

Также Катя Осадчая показала архивный кадр из роддома.

"Это утро год назад. Такое стойкое чувство возвращения из космоса. Наш Данилко родился чуть раньше запланированного, запланированного нами :) Родители были в хлопотах подготовки ко Дню независимости, к новому телевизионному сезону и одновременно к рождению младшего. Съемки, планы, ремонт) Все было распланировано, но Даниил решил внести коррективы в наши планы", — подписала архивный снимок украинская журналистка.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими благотворительного вечера на Каннском кинофестивале.

Также Фокус писал о том, где во время войны находилась Катя Осадчая вместе с детьми.