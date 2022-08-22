Катя Осадча вперше показала молодшого сина (фото)

У Каті Осадчої та Юрія Горбунова підростають двоє синів.

38-річна українська телеведуча Катя Осадча вперше показала обличчя свого молодшого сина Данила, якому напередодні виповнився один рік.

На честь свята журналістка та дружина Юрія Горбунова влаштувала фотосесію на природі разом з їхніми дітьми. У кадрі Осадча постала в джинсах і жовтій футболці, її молодший син Данило — у білому комбінезоні, а середній син Іван — у шортах та футболці.

"З Днем народження наш Данилко! Такий буремний перший рік життя, але ми обіцяємо, що на парад Перемоги підемо разом зовсім скоро ❤️ Радіємо кожному новому звуку і зубу і переживаємо ці миті, як вперше!" — підписала сімейні кадри молода мама.

[ + – ] Катя Осадча показала свого молодшого сина

Українську телеведучу привітали в коментарях її підписники та зіркові колеги. Зокрема до привітань приєдналися дизайнерка Катя Сільченко, співачка Джамала, виконавиця Настя Каменських, дружина Дмитра Монатика та інші.

Зокрема Катя Осадча показала архівний кадр з пологового.

"Цей ранок рік тому. Таке стійке відчуття поверненя з космосу. Наш Данилко народився трохи раніше запланованого, запланованого нами :) Батьки були в клопотах підготовки до Дня незалежності, до нового телевізійного сезону і одночасно до народження молодшого. Зйомки, плани, ремонт) Все було розплановано, але Данило вирішив внести корективи в наші плани", — підписала архівний знімок українська журналістка.

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими благодійного вечора на Каннському кінофестивалі.

Також Фокус писав про те, де під час війни перебувала Катя Осадча разом з дітьми.