Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали о начале своих отношений
Роман звездной пары начался прямо во время рабочих моментов.
39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов признались, как начались их романтические отношения.
В эфире "Сніданку з 1+1" звездная пара рассказала, как начался их служебный роман прямо на сцене съемок "Голоса. Дети". По словам Кати Осадчей, именно она стала инициатором отношений, однако Юрий Горбунов первым признался в любви.
"Первым в любви признался Юра, а инициатором отношений была я", — рассказала ведущая программы "Светская жизнь".
В частности, муж телеведущей вспомнил, как после съемок подвозил Осадчую домой и однажды зашел на чай.
"Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голос.Дети". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек", — рассказал отец двоих.
Также гостем программы по видеосвязи стал отец Екатерины Осадчей. Он рассказал, что телеведущая в детстве была любимицей двора в Купянске, куда семья перебралась после трагедии на Чернобыльской АЭС. Там знаменитость проявила свои коммуникативные навыки и заявила о талантах общаться с другими людьми.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. От их союза подрастают два сына — Даниил и Иван. Тем временем от первого брака журналистки есть сын Илья, который учится сейчас в США.
Напомним, Юрий Горбунов трогательно поздравил с днем рождения Катю Осадчую.
Также Фокус писал о годовалом сыне звездных супругов.