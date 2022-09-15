Роман звездной пары начался прямо во время рабочих моментов.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов признались, как начались их романтические отношения.

В эфире "Сніданку з 1+1" звездная пара рассказала, как начался их служебный роман прямо на сцене съемок "Голоса. Дети". По словам Кати Осадчей, именно она стала инициатором отношений, однако Юрий Горбунов первым признался в любви.

"Первым в любви признался Юра, а инициатором отношений была я", — рассказала ведущая программы "Светская жизнь".

В частности, муж телеведущей вспомнил, как после съемок подвозил Осадчую домой и однажды зашел на чай.

"Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голос.Дети". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек", — рассказал отец двоих.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали о начале своих отношений

Также гостем программы по видеосвязи стал отец Екатерины Осадчей. Он рассказал, что телеведущая в детстве была любимицей двора в Купянске, куда семья перебралась после трагедии на Чернобыльской АЭС. Там знаменитость проявила свои коммуникативные навыки и заявила о талантах общаться с другими людьми.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. От их союза подрастают два сына — Даниил и Иван. Тем временем от первого брака журналистки есть сын Илья, который учится сейчас в США.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Напомним, Юрий Горбунов трогательно поздравил с днем рождения Катю Осадчую.

Также Фокус писал о годовалом сыне звездных супругов.