Катя Осадчая показала редкое фото с родителями

Папа и мама знаменитости отказались эвакуироваться с Киевской области, когда оккупанты были в нескольких километрах от них.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась редким снимком с родителями. В своем Instagram журналистка опубликовала семейное фото.

В честь дня ВСУ жена Юрия Горбунова поблагодарила украинских защитников за то, что может видеть маму и папу, которые отказались эвакуироваться из пригорода столицы в начале полномасштабного вторжения.

"Сегодня подумала, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным силам? Каждый из нас имеет свою личную историю, за что поблагодарить. И я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не уезжали, и только благодаря нашим Героям Киевская область освобождена и будут освобождены и другие города!" — написала телеведущая и спросила своих подписчиков, есть ли у них истории, за которые стоит отдельно поблагодарить ВСУ.

В настоящее время Катя Осадчая замужем за Юрием Горбуновым. От звездного союза подрастают двое общих сыновей — Даниил и Иван.

Напомним, Катя Осадчая трогательно поздравила с днем рождения старшего сына, который живет и учится за границей.

Также Фокус писал о начале романтических отношений Кати Осадчей и Юрия Горбунова.