Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с днем рождения (фото)

На данный момент телеведущая является мамой трех сыновей.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая трогательно поздравила с днем рождения старшего сына Илью. Архивными кадрами с первенцем знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с почти 2 млн подписчиков.

"Илюша, ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя уже взрослый сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятно благодарна судьбе за тебя. ты так быстро вырос, хотя я, как сегодня, помню нашу поездку на море на первой фотографии", — подписала карусель снимков звездная мама.

Катя Осадчая поделилась семейными кадрами с именинником — с поездки на море, в патриотических футболках, которые журналистка продает с благотворительными намерениями, и с младшим сыном.

[ + – ] Старший сын Кати Осадчей

20-летний Илья – сын Кати Осадчей от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком. Через два года после рождения общего ребенка их союз распался, а в 2017 году Осадчая вышла замуж за своего коллегу по цеху Юрия Горбунова. У звездной пары подрастают двое сыновей — Даниил и Иван.

[ + – ] Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Фото: Katya Osadcha/Instagram

Старший сын телеведущей учится в США на айти-специалиста, по словам его звездной мамы, защищает Украину на этом фронте.

Напомним, Катя Осадчая впервые показала младшего сына от Юрия Горбунова.

Также Фокус писал о начале отношений Кати Осадчей и Юрия Горбунова.