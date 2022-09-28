Катя Осадча зворушливо привітала старшого сина з днем народження (фото)

Наразі телеведуча є мамою трьох синів.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча зворушливо привітала з днем народження старшого сина Іллю. Архівними кадрами з первістком знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 2 млн підписників.

"Ілюша, ти все ще вчиш мене бути дорослою, хоча вже дорослий і сам. Коли ти народився, я була молодшою за тебе зараз. Я неймовірна вдячна долі за тебе. ти так швидко виріс, хоча я, як сьогодні пам‘ятаю нашу поїздку на море на першій світлині", — підписала карусель фото зіркова мама.

Катя Осадча поділилася сімейними кадрами з іменинником — з поїздки на море, у патріотичних футболках, які журналістка продає для благодійних намірів, та з молодшим сином.

[ + – ] Старший син Каті Осадчої

20-річний Ілля — син Каті Осадчої від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком. Через два роки після народження спільної дитини їхній союз розпався, а у 2017 Осадча вийшла заміж за свого колегу по цеху Юрія Горбунова. У зіркової пари наразі підростають двоє синів — Данило та Іван.

[ + – ] Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Фото: Katya Osadcha/Instagram

Старший син телеведучої навчається у США на айті-фахівця, за словами його зіркової мами боронить Україну на цьому фронті.

Нагадаємо, Катя Осадча вперше показала молодшого сина від Юрія Горбунова.

Також Фокус писав про початок стосунків Каті Осадчої та Юрія Горбунова.