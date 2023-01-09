Катя Осадча показала різдвяну ідилію з Горбуновим та трьома синами (фото)

Знаменитість зазначила, що цього року святкує з родиною двічі Різдво, проте надалі переходитиме на 25 грудня.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча показала рідкісне сімейне фото зі всіма дітьми. Кадром знаменитість поділилася у своєму Instagram з 1,8 млн підписників.

Для Святої вечері зірка екрану з Юрієм Горбуновим приміряли вишиванки, а три сини Осадчої – найстарший Ілля та малі Іван з Данилом – продемонстрували білі футболки.

Позаду родини стояла ялинка, над столом вони повісили солом'яні прикраси, а на столі можна було помітити маленький дідух.

"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом у Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні", — звернулася до своїх підписників мама трьох.

[ + – ] Катя Осадча з родиною

Також Осадча порадила батькам обережно пояснювати дітям, чому Дід Мороз більше до них не прийде, і вигадати іншого персонажа, котрий приноситиме новорічні подарунки.

Зазначимо, що українська журналістка та телеведучий одружилися у 2017 році. Від зіркового союзу підростають двоє синів — Данило та Іван. Тим часом від першого шлюбу в Каті Осадчої є син Ілля, котрий навчається наразі на програміста у США.

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли, як почався їхній роман.

Також Фокус писав про рідкісне фото Каті Осадчої з батьками.