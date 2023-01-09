Катя Осадчая показала рождественскую идиллию с Горбуновым и тремя сыновьями (фото)
Знаменитость отметила, что в этом году празднует с семьей дважды Рождество, однако в дальнейшем будет переходить на 25 декабря.
39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала редкое семейное фото со всеми детьми. Кадром знаменитость поделилась в своем Instagram с 1,8 млн подписчиков.
Для Святой вечери звезда экрана с Юрием Горбуновым примеряли вышиванки, а три сына Осадчей – старший Илья и меньшие Иван с Данилой – продемонстрировали белые футболки.
Позади семьи стояла нарядная елка, над столом они повесили соломенные украшения, а на столе можно было заметить дидух.
"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные", — обратилась к своим подписчикам мама троих.
Также Осадчая посоветовала родителям осторожно объяснять детям, почему Дед Мороз больше к ним не придет, и придумать другого персонажа, который будет приносить новогодние подарки.
Отметим, что украинская журналистка и телеведущий поженились в 2017 году. От звездного союза подрастают два сына — Даниил и Иван. Между тем, от первого брака у Кати Осадчей есть сын Илья, который учится сейчас на программиста в США.
Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали, как начался их роман.
Также Фокус писал о редком фото Кати Осадчей с родителями.