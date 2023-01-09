Катя Осадчая показала рождественскую идиллию с Горбуновым и тремя сыновьями (фото)

Знаменитость отметила, что в этом году празднует с семьей дважды Рождество, однако в дальнейшем будет переходить на 25 декабря.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала редкое семейное фото со всеми детьми. Кадром знаменитость поделилась в своем Instagram с 1,8 млн подписчиков.

Для Святой вечери звезда экрана с Юрием Горбуновым примеряли вышиванки, а три сына Осадчей – старший Илья и меньшие Иван с Данилой – продемонстрировали белые футболки.

Позади семьи стояла нарядная елка, над столом они повесили соломенные украшения, а на столе можно было заметить дидух.

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные", — обратилась к своим подписчикам мама троих.

[ + – ] Катя Осадчая с семьей

Также Осадчая посоветовала родителям осторожно объяснять детям, почему Дед Мороз больше к ним не придет, и придумать другого персонажа, который будет приносить новогодние подарки.

Отметим, что украинская журналистка и телеведущий поженились в 2017 году. От звездного союза подрастают два сына — Даниил и Иван. Между тем, от первого брака у Кати Осадчей есть сын Илья, который учится сейчас на программиста в США.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали, как начался их роман.

Также Фокус писал о редком фото Кати Осадчей с родителями.