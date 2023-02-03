Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с годовщиной брака (фото)

Звездная пара состоит в официальном браке шесть лет.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая трогательно поздравила своего мужа Юрия Горбунова с годовщиной брака.

"Сегодня 6 лет, как мы муж и жена 😌 Юра, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель ☺️Сложные времена, но переживем все вместе 🙏🏻… Люблю тебя ❤️", — обратилась к возлюбленному звезда экрана.

На снимке звездная пара позирует в парных образах. А Катя Осадчая добавила в роли аксессуаров ряд браслетов и серьги в форме герба Украины.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Между тем, Юрий Горбунов в комментариях также признался жене в любви и выложил собственное поздравление с годовщиной. Он поблагодарил возлюбленную за восемь лет отношений и шесть — официального брака.

"Невероятно, но такое впечатление что я всю жизнь с тобой! Будто до этого ничего не было!!" – написал телеведущий.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух общих сыновей — Даниила и Ивана. Между тем от первого брака у телеведущей есть сын Илья, который учится сейчас на программиста в США.

В свое время Горбунов рассказывал, что их романтические отношения начались во время рабочих моментов.

Напомним, Катя Осадчая поделилась редким снимком с родителями.

Также Фокус писал о рождественских фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова с их детьми.