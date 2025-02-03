"Давай дотягнемо до золотого": Осадча та Горбунов уперше розповіли про своє весілля (фото)

Пара виховує двох спільних синів — Івана та Данила. За вісім років шлюбу закохані стали найкращими друзями та найближчими людьми.

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Українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують восьму річницю одруження. Подробицями спонтанного розпису та архівними кадрами подружжя поділилося в Instagram.

3 лютого 2017 року Осадча та Горбунов узаконили свої стосунки, коли ведуча "Світського життя" вже була вагітна їхнім первістком Іваном.

"Сьогодні день, про який я нічого не розповідала публічно 8 років", — написала дружина Юрія Горбунова.

Раніше про цю подію знали лише найближчі люди пари, а тепер вони вирішили поділитися подробицями весілля і з прихильниками.

Виявилося, що пропозицію Юрій Горбунов зробив ще на день народження коханої 12 вересня в Одесі. Втім, лише в лютому вони вирішили розписатися, адже скоро Осадчій потрібно було народжувати.

"Потім звичайно в нас було багато роботи. Про весілля і мови не було, поки раптом не стало зрозуміло, що мені народжувати, а ми не розписані", — пригадала телеведуча.

Зокрема, Катя Осадча зізналася, що важко пережила церемонію на 9-му місяці вагітності.

"В якийсь момент мені почало паморочитися. І здавалося, що весілля для нареченої закінчиться не почавшись", — написала мама трьох дітей.

Спочатку закохані планували скромну церемонію, проте друзі "скоригували" їхні плани.

"Але тут включилися друзі і понеслося: музики, застілля, традиції", — пригадала дружина Юрія Горбунова.

Зокрема, телеведуча зазначила, що за ці вісім років вони з коханим стали батьками двох дітей, пережили пандемію коронавірусу та початок повномасштабної війни.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

"Ми найрідніші люди один для одного та найкращі друзі. Давай дотягнемо до золотого весілля", — написала зірка екрану.

Осадча та Горбунов виховують двох синів — Івана та Данила.

Нагадаємо, Катя Осадча зізналася, що перестала боятися вибухів.

Також Фокус писав про рідкісні кадри трьох синів Каті Осадчої.