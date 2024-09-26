"Дивний світ": Катя Осадча зізналася, що перестала боятися вибухів (фото)

Знаменитість не спускалася під час атаки росіян в укриття. Вона слухала кулеметні черги, лежачи в ліжку.

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Українська телеведуча Катя Осадча перестала боятися вибухів на третьому році повномасштабної війни. Про це вона розповіла в Instagram.

Коментуючи чергову нічну атаку ворога, дружина Юрія Горбунова розповіла, що не спускалася в укриття, а "кулеметні черги" слухала, лежачи прямо в ліжку. Мама трьох дітей вважає, що на третій рік великої війни психіка вже по-іншому реагує на загрози.

"Цієї ночі лежала і думала який дивний світ, час і влаштування психіки. Лежиш в ліжку і слухаєш кулеметні черги і тебе це не сильно бентежить, адже збивають, а шахед ніби не поруч, адже не чути його. І ти лежиш серед військових дій навколо будинку і тебе це зовсім не дивує і навіть не лякає", — зазначила Осадча.

Катя Осадча Фото: Скриншот

За словами телеведучої, у перший день повномасштабної війни її сім'я прокинулася о 4:30 ранку від звуків роботи ППО. У розгубленості Осадча складала валізи, думаючи про те, куди їхати з двома маленькими дітьми, і ходила до магазину, в паніці купуючи продукти.

"Збирали валізи з мінімумом речей на всіх, щоб помістилися в багажник, і виїжджали спочатку до батьків неподалік, там здавалося безпечніше. А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми та коляскою на колінах, адже вона не поміщалася в багажник — так і їхали всі 19 години", — розповідала дружина Юрія Горбунова.

Нагадаємо, Катя Осадча показала всіх трьох синів.

Також Фокус писав про те, як Катя Осадча виглядала на початку карʼєри.