"Странный мир": Катя Осадчая призналась, что перестала бояться взрывов (фото)

Знаменитость не спускалась во время атаки россиян в укрытие. Она слушала пулеметные очереди, лежа в кровати.

Related video

Украинская телеведущая Катя Осадчая перестала бояться взрывов на третьем году полномасштабной войны. Об этом она рассказала в Instagram.

Комментируя очередную ночную атаку врага, жена Юрия Горбунова рассказала, что не спускалась в укрытие, а "пулеметные очереди" слушала, лежа прямо в кровати. Мама троих детей считает, что на третий год большой войны психика уже по-другому реагирует на угрозы.

"Этой ночью лежала и думала какой странный мир, время и устройство психики. Лежишь в кровати и слушаешь пулеметные очереди и тебя это не сильно смущает, ведь сбивают, а шахед будто не рядом, ведь не слышно его. И ты лежишь среди военных действий вокруг дома и тебя это совсем не удивляет и даже не пугает", — отметила Осадчая.

Катя Осадчая Фото: Скріншот

По словам телеведущей, в первый день полномасштабной войны ее семья проснулась в 4:30 утра от звуков работы ПВО. В растерянности Осадчая складывала чемоданы, думая о том, куда ехать с двумя маленькими детьми, и ходила в магазин, в панике покупая продукты.

"Собирали чемоданы с минимумом вещей на всех, чтобы поместились в багажник, и выезжали сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не помещалась в багажник — так и ехали все 19 часов", — рассказывала жена Юрия Горбунова.

Напомним, Катя Осадчая показала всех трех сыновей.

Также Фокус писал о том, как Катя Осадчая выглядела в начале карьеры.