19 лет назад: Катя Осадчая показала себя в начале карьеры (фото)

Знаменитость призналась, что атмосфера вокруг "Евровидения-2024" напомнила ей, как она в 2005 году начала работать над "Светской жизнью". Тогда песенный конкурс после победы Русланы впервые проводили в Украине.

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40-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как изменилась за почти 20 лет. Архивным кадром звезда экрана поделилась в Instagram.

Жена Юрия Горбунова призналась, что атмосфера вокруг "Евровидения-2024" напомнила ей, как она в 2005 году начала работать над программой о звездах "Светская жизнь". Тогда песенные соревнования после победы Русланы впервые проводили в Украине.

"Именно в 2005 году мы стартовали со "Светской жизнью" и имели возможность узнать самые интересные подробности жизни гостей первого "Евровидения" в Украине", — отметила Катя Осадчая.

В частности, телеведущая показала, как выглядела 19 лет назад. Юная звезда экрана позировала в вышиванке и красной юбке. Она также добавила к образу веночек.

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

За два десятка лет телевизионной деятельности знаменитость вела ряд популярных проектов — "Голос страны", "Голос дети", "Светская жизнь" и др.

В 2007 году Осадчая заняла 96 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии Фокуса, в 2013 году — 64-е.

Катя Осадчая Фото: kosadcha

Сейчас звезда экрана замужем за Юрием Горбуновым, с которым они воспитывают двух сыновей — Даниила и Ивана.

Осадчая также занимается благотворительными вопросами, в частности, запустила социальный проект "Найти своих", который помогает украинцам еще активнее искать пропавших из-за российской агрессии на территории Украины.

Напомним, как Катя Осадчая с сыновьями от Юрия Горбунова готовилась к Пасхе 2024.

Также Фокус писал о госпитализации Екатерины Осадчей.