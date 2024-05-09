19 лет назад: Катя Осадчая показала себя в начале карьеры (фото)
Знаменитость призналась, что атмосфера вокруг "Евровидения-2024" напомнила ей, как она в 2005 году начала работать над "Светской жизнью". Тогда песенный конкурс после победы Русланы впервые проводили в Украине.
40-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как изменилась за почти 20 лет. Архивным кадром звезда экрана поделилась в Instagram.
Жена Юрия Горбунова призналась, что атмосфера вокруг "Евровидения-2024" напомнила ей, как она в 2005 году начала работать над программой о звездах "Светская жизнь". Тогда песенные соревнования после победы Русланы впервые проводили в Украине.
"Именно в 2005 году мы стартовали со "Светской жизнью" и имели возможность узнать самые интересные подробности жизни гостей первого "Евровидения" в Украине", — отметила Катя Осадчая.
В частности, телеведущая показала, как выглядела 19 лет назад. Юная звезда экрана позировала в вышиванке и красной юбке. Она также добавила к образу веночек.
За два десятка лет телевизионной деятельности знаменитость вела ряд популярных проектов — "Голос страны", "Голос дети", "Светская жизнь" и др.
В 2007 году Осадчая заняла 96 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии Фокуса, в 2013 году — 64-е.
Сейчас звезда экрана замужем за Юрием Горбуновым, с которым они воспитывают двух сыновей — Даниила и Ивана.
Осадчая также занимается благотворительными вопросами, в частности, запустила социальный проект "Найти своих", который помогает украинцам еще активнее искать пропавших из-за российской агрессии на территории Украины.
Напомним, как Катя Осадчая с сыновьями от Юрия Горбунова готовилась к Пасхе 2024.
Также Фокус писал о госпитализации Екатерины Осадчей.