"Люблю эти моменты": Катя Осадчая показала, как с сыновьями готовится к Пасхе (фото)

Днем Юрий Горбунов успел сходить с Иваном на рыбалку. После этого дети супругов собрались возле мамы.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как с сыновьями готовится к Пасхе. Семейными кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Многодетная мама позировала на одном из кадров с двумя наследниками от Юрия Горбунова — семилетним Иваном и двухлетним Даниилом. Первенец звездных супругов нарезал кулич, а младший сын сидел у телеведущей на коленях и внимательно наблюдал за Иваном. Маленький Даниил за день до Пасхи примерил вышиванку, а его старший братик предстал на фото в белой футболке.

На другом фото Катя Осадчая позировала в вышитой рубашке, держа украшенный кулич. Знаменитость поделилась планами на один из самых больших христианских праздников.

"Завтра большой день! Планируем сегодня вечером идти святить куличи. Не всегда успеваю печь их сама, но пасхальный стол и утро всегда полны тепла. Люблю эти моменты, когда все собираемся вместе. И дом, который наполнен этим светом", — поделилась жена Юрия Горбунова.

Катя Осадчая с сыновьями Фото: Instagram kosadcha Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Тем временем актер и продюсер днем отправился со старшим сыном на рыбалку.

"Ждем щуку", — написал Горбунов и показал фото семилетнего наследника с удочкой.

Юрий Горбунов с сыном Фото: gorbunovyuriy Старший сын Юрия Горбунова Фото: gorbunovyuriy

Кроме этого, отец двоих детей поделился с подписчиками в соцсети кадром своей пасхальной корзины, в которой традиционно был кулич, а также яйца, вино.

Пасхальная корзина Юрия Горбунова Фото: gorbunovyuriy

Звездная пара, которая поженилась в 2017 году, стала родителями двоих детей. Также у Кати Осадчей есть 21-летний сын Илья, который сейчас учится в США.

Напомним, как Юрий Горбунов провел Вербное воскресенье со старшим сыном.

Также Фокус писал о редких кадрах первенца Кати Осадчей.