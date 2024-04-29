Юрий Горбунов показал, как провел Вербное воскресенье со старшим сыном (фото)

Ивану недавно исполнилось семь лет. Он стал первым общим ребенком Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

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Украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов показал, как провел Вербное воскресенье со старшим сыном Иваном. Семейными кадрами отец двоих детей делится в Instagram.

"С сегодняшнего дня через неделю — Пасха!!! С Вербным воскресеньем вас!!! Божьего благословения всем и Победы!!!" — обратился к поклонникам Юрий Горбунов.

На солнечном весеннем фото муж Кати Осадчей появился с семилетним сыном Иваном. Они позировали возле храма с веточками вербы. На других кадрах телеведущий примерил солнцезащитные очки.

"Солнышки! Поздравляем!" — прокомментировала карусель кадров украинская актриса Ольга Сумская.

"Поздравляю с Праздником!!! Какие вы похожие, особенно носами!", "Искренние поздравления с Вербным воскресеньем!" — присоединяются к поздравлениям фолловеры Юрия Горбунова в соцсети.

Юрий Горбунов с сыном Иваном

Тем временем Катя Осадчая поделилась видео, на котором ее муж принес освященную вербу из храма. Оказалось, что телеведущая не присоединилась к родным, поскольку заболела.

"Когда у тебя очередной день постельного режима", — написала мама троих детей.

Катя Осадчая заболела Фото: Instagram kosadcha

Отметим, что кроме Ивана, звездные супруги воспитывают сына Даниила, которому в августе 2024 исполнится три года. Также у телеведущей есть первенец Илья от первого брака.

Напомним, Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном Ильей.

Также Фокус писал о младшем сыне Кати Осадчей и Юрия Горбунова.