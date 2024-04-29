Юрій Горбунов показав, як провів Вербну неділю зі старшим сином (фото)

Івану нещодавно виповнилося сім років. Він став першою спільною дитиною Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

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Український продюсер та телеведучий Юрій Горбунов показав, як провів Вербну неділю зі старшим сином Іваном. Сімейними кадрами батько двох дітей ділиться в Instagram.

"Від нині за тиждень — Великдень!! З Вербною неділею вас!! Божого благословення всім і Перемоги!!" — звернувся до прихильників Юрій Горбунов.

На сонячному весняному фото чоловік Каті Осадчої зʼявився із семирічним сином Іваном. Вони позували біля храму з гілочками верби. На інших кадрах телеведучий приміряв сонцезахисні окуляри.

"Сонечки! Вітаємо!" — прокоментувала карусель кадрів українська акторка Ольга Сумська.

"Вітаю зі Святом!! Які ви схожі, особливо носами!", "Щирі вітання з Вербною неділею!" — приєднуються до привітань фоловери Юрія Горбунова в соцмережі.

Юрій Горбунов із сином Іваном

Тим часом Катя Осадча поділилася відео, на якому її чоловік приніс посвячену вербу з храму. Виявилося, що телеведуча не приєдналася до рідних, оскільки захворіла.

"Коли в тебе черговий день постільного режиму", — написала мама трьох дітей.

Катя Осадча захворіла Фото: Instagram kosadcha

Зазначимо, що окрім Івана, зіркове подружжя виховує сина Данила, якому в серпні 2024 виповниться три роки. Також у телеведучої є первісток Ілля від першого шлюбу.

Нагадаємо, Катя Осадча показала рідкісні фото зі старшим сином Іллею.

Також Фокус писав про меншого сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова.