"Люблю ці моменти": Катя Осадча показала, як із синами готується до Великодня (фото)

Вдень Юрій Горбунов встиг сходити з Іваном на риболовлю. Після цього діти подружжя зібралися біля мами.

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Українська телеведуча Катя Осадча показала, як із синами готується до Великодня. Сімейними кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Багатодітна мама позувала на одному з кадрів з двома спадкоємцями від Юрія Горбунова — семирічним Іваном та дворічним Данилом. Первісток зіркового подружжя нарізав паску, а менший син сидів у телеведучої на колінах та уважно спостерігав за Іваном. Маленький Данило за день до Великодня приміряв вишиванку, а його старший братик постав на фото в білій футболці.

На іншому фото Катя Осадча позувала у вишитій сорочці, тримаючи прикрашену паску. Знаменитість поділилася планами на одне з найбільших християнських свят.

"Завтра великий день! Плануємо сьогодні ввечері йти святити паски. Не завжди встигаю пекти їх сама, але великодній стіл і ранок завжди сповнені тепла. Люблю ці моменти, коли всі збираємося разом. І дім, який наповнений цим світлом", — поділилася дружина Юрія Горбунова.

Катя Осадча із синами Фото: Instagram kosadcha Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Тим часом актор та продюсер вдень вирушив із старшим сином на риболовлю.

"Чекаємо щуку", — написав Горбунов та показав фото семирічного спадкоємця з вудочкою.

Юрій Горбунов із сином Фото: gorbunovyuriy Старший син Юрія Горбунова Фото: gorbunovyuriy

Окрім цього, батько двох дітей поділився з підписниками в соцмережі кадром свого великоднього кошика, у якому традиційно була паска, а також яйця, вино.

Великодній кошик Юрія Горбунова Фото: gorbunovyuriy

Зіркова пара, яка одружилася у 2017 році, стала батьками двох дітей. Також у Каті Осадчої є 21-річний син Ілля, який наразі навчається в США.

Нагадаємо, як Юрій Горбунов провів Вербну неділю зі старшим сином.

Також Фокус писав про рідкісні кадри первістка Каті Осадчої.