"Давай дотянем до золотой": Осадчая и Горбунов впервые рассказали о своей свадьбе (фото)

Пара воспитывает двух общих сыновей — Ивана и Даниила. За восемь лет брака влюбленные стали лучшими друзьями и самыми близкими людьми.

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3 февраля 2017 года Осадчая и Горбунов узаконили свои отношения, когда ведущая "Светской жизни" уже была беременна их первенцем Иваном.

"Сегодня день, о котором я ничего не рассказывала публично 8 лет", — написала жена Юрия Горбунова.

Ранее об этом событии знали лишь самые близкие люди пары, а теперь они решили поделиться подробностями свадьбы и с поклонниками.

Оказалось, что предложение Юрий Горбунов сделал еще на день рождения возлюбленной 12 сентября в Одессе. Впрочем, лишь в феврале они решили расписаться, ведь скоро Осадчей нужно было рожать.

"Потом конечно у нас было много работы. О свадьбе и речи не было, пока вдруг не стало понятно, что мне рожать, а мы не расписаны", — вспомнила телеведущая.

В частности, Катя Осадчая призналась, что тяжело пережила церемонию на 9-м месяце беременности.

"В какой-то момент мне начала кружиться голова. И казалось, что свадьба для невесты закончится не начавшись", — написала мама троих детей.

Изначально влюбленные планировали скромную церемонию, однако друзья "скорректировали" их планы.

"Но тут включились друзья и понеслось: музыки, застолья, традиции", — вспомнила жена Юрия Горбунова.

В частности, телеведущая отметила, что за эти восемь лет они с возлюбленным стали родителями двоих детей, пережили пандемию коронавируса и начало полномасштабной войны.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

"Мы самые родные люди друг для друга и лучшие друзья. Давай дотянем до золотой свадьбы", — написала звезда экрана.

Осадчая и Горбунов воспитывают двух сыновей — Ивана и Даниила.

Напомним, Катя Осадчая призналась, что перестала бояться взрывов.

Также Фокус писал о редких кадрах трех сыновей Кати Осадчей.