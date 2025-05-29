Катя Осадчая заявила, что "парни должны воевать": украинцы напомнили, где ее старший сын

Украинская телеведущая Катя Осадчая оказалась в центре скандала после своих слов о матерях, которые вывозят детей-подростков из Украины во время войны. В соцсетях ее заявление назвали лицемерным, ведь старший сын знаменитости живет в США.

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Такой комментарий звезда "Светской жизни" дала для Новости.LIVE.

Катя Осадчая

В частности, Осадчая в разговоре с журналисткой поделилась своей позицией относительно того, почему украинские родители вывозят детей за границу.

"Мы все живем в Украине все время войны и, к сожалению, привыкли к опасности. А вот к неопределенности привыкнуть сложнее. Поэтому детям нужно давать представление, где они нужны. Должны разговаривать с ними, мол, а ты можешь получить вот такое образование, такую-то зарплату, такую-то карьеру — помочь им выстроить путь. Так мы можем удержать наших детей", — считает жена Юрия Горбунова.

Более того, Осадчая прокомментировала тенденцию выезда из Украины парней-подростков. Телеведущая считает, что этот вопрос нельзя игнорировать, ведь страна теряет человеческий капитал.

"Мы как общественный сектор не можем на это влиять. Но да, таким образом мы теряем человеческий капитал, и те подростки, которые выезжают сейчас, потом могут не вернуться. Это такой дискуссионный вопрос на уровне государства, который надо и стоит поднимать, не закрывать на него глаза. Потому что действительно мамы вывозят своих сыновей за границу", — отметила многодетная мама.

Осадчая считает, что Украину должны защищать парни, они должны идти воевать, но кто не хочет идти воевать, тот выезжает за границу.

"Как удержать этих ребят? Заставлять их воевать? Думаю, что в 18 лет это было бы неверным решением государства", — сказала звезда экрана.

Украинцы обвинили Катю Осадчую в лицемерии

Позиция телеведущей вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователи напомнили, что старший сын Осадчей, 22-летний Илья, сейчас живет и учится в США.

Юноша с лета 2021 года живет за границей. Илья учится в Университете Мэриленда в США и получает образование в ИТ-сфере. По словам его звездной мамы, тот планирует впоследствии возвращаться в Украину.

"Опережаю комментарии и вопросы — Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а после окончания университета возвращается домой", — говорила Осадчая в 2023 году.

Катя Осадчая со старшим сыном Фото: Instagram kosadcha

"А она своих сыновей отправит воевать? Или вывезет за границу?", "Катя, то сначала отправляйте своего мужа на защиту государства", "а ее где сын. Муж дома все дома", "Ну вообще для тех кто не досмотрел видео, она как раз говорит, что со стороны государства заставлять насильно воевать ребят, которым исполнилось 18 лет и которые не хотят этого делать, по ее мнению не правильное решение. Где она кого-то обвинила, что матери вывозят ребят? Она просто констатирует факт, что сейчас есть такая тенденция и именно из-за государственной политики", "Почему ее муж призывного возраста не воюет? И большие сомнения берут, что и сын вернется в Украину!!! Пусть вернет свой "свой капитал" в Украину и пусть с ее мужем берут автоматы и идут воевать!!! Не Вам судить тех матерей!!!" — пишут пользователи сети в комментариях к видео.

"Как ужиха на сковородке. Парни должны идти воевать, чтобы Осадчая и Горбунок жили свою лучшую жизнь. Ее слова трактую именно так. Почему? Потому что Горбунов и Осадчая это = лицемерие, ложь, стыд", — отметил блогер Богдан Беспалов.

Катя Осадчая: отношение к мобилизации в Украине

"Я считаю, что все вопросы, связанные с мобилизацией, должны обсуждаться на уровне государства и общества, в том числе с участием военных. Категорически против практики, когда людей ловят на улице и силой задерживают", — говорила телеведущая в интервью Фокусу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Телеведущая Катя Осадчая призналась, что перестала бояться взрывов. Жена Юрия Горбунова рассказала, что не спускалась в укрытие, а "пулеметные очереди" слушала, лежа прямо в постели.

Кроме того, Фокус писал о редких кадрах всех трех сыновей Кати Осадчей.