Копія мами: Ольга Фреймут показала свою найменшу доньку, де вона живе (фото)

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісний кадр меншої доньки Євдокії, яка живе в Лондоні, як і її старший брат Валерій.

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Сімейним фото зірка екрану поділилася в Instagram.

На знімку Євдокія проводила час з мамою біля моря та стрибала по камінню. Судячи з усього, там хороша погода, адже дівчинка була одягнена в легку літню сукню.

Донька Ольги Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Де живе Ольга Фреймут

Від початку повномасштабної війни в Україні Фреймут мешкає із сином Валерієм і донькою Євдокією у Лондоні, Велика Британія. Дітей зірка "Ревізора" виховує разом з телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Іноді родина приїжджає в Україну. Тим часом старша донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл живе і навчається у Штатах.

Зокрема, телеведуча відкрила власний бізнес у Великій Британії, а саме курси сучасного етикету.

Ольга Фреймут з чоловіком Фото: freimutolia\Instagram

За словами Ольги Фреймут, її життя мало чим відрізняється від життя інших українок, які виїхали за кордон під час війни.

"Я просто загубилася серед натовпу тих мам, які ведуть дітей до школи. Звичайна собі Оля… просто якась приїжджа жінка. Я не можу сказати, що це якось засмучувало. Напевно, ти хотіла запитати, чи не боліло, що я з такої суперзірки опинилася в Лондоні? Починаючи все з нуля, було стільки побутових проблем, що в мене навіть не було часу подумати: а що буде зі мною? Я була дуже оптимістично налаштована", – розповідала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Марія Єфросиніна відреагувала на інтерв'ю Ольги Фреймут, у якого знаменитість розповідала, що практично не знайома з Марією, вони начебто рідко перетиналися по роботі, і Ольгу колеги цькували за те, що та розмовляє українською мовою.

Ольга Фреймут зізналася, що в її чоловіка Володимира Локотка є російський паспорт, проте продюсер ним начебто не користується.

Крім того, раніше Фреймут розповідала, що її рідний брат служить у батальйоні "Аратта", який входить до складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.