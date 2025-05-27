Копия мамы: Ольга Фреймут показала свою самую маленькую дочь, где она живет (фото)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкий кадр младшей дочери Евдокии, которая живет в Лондоне, как и ее старший брат Валерий.

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Семейным фото звезда экрана поделилась в Instagram.

На снимке Евдокия проводила время с мамой у моря и прыгала по камням. Судя по всему, там хорошая погода, ведь девочка была одета в легкое летнее платье.

Дочь Ольги Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Где живет Ольга Фреймут

С начала полномасштабной войны в Украине Фреймут живет с сыном Валерием и дочерью Евдокией в Лондоне, Великобритания. Детей звезда "Ревизора" воспитывает вместе с телевизионным продюсером Владимиром Локотко. Иногда семья приезжает в Украину. Тем временем старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл живет и учится в Штатах.

В частности, телеведущая открыла собственный бизнес в Великобритании, а именно курсы современного этикета.

Ольга Фреймут с мужем Фото: freimutolia\Instagram

По словам Ольги Фреймут, ее жизнь мало чем отличается от жизни других украинок, которые выехали за границу во время войны.

"Я просто затерялась среди толпы тех мам, которые ведут детей в школу. Обычная себе Оля... просто какая-то приезжая женщина. Я не могу сказать, что это как-то расстраивало. Наверное, ты хотела спросить, не болело ли, что я из такой суперзвезды оказалась в Лондоне? Начиная все с нуля, было столько бытовых проблем, что у меня даже не было времени подумать: а что будет со мной? Я была очень оптимистично настроена", — рассказывала она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мария Ефросинина отреагировала на интервью Ольги Фреймут, в котором знаменитость рассказывала, что практически не знакома с Марией, они вроде бы редко пересекались по работе, и Ольгу коллеги травили за то, что та разговаривает на украинском языке.

Ольга Фреймут призналась, что у ее мужа Владимира Локотко есть российский паспорт, однако продюсер им вроде бы не пользуется.

Кроме того, ранее Фреймут рассказывала, что ее родной брат служит в батальоне "Аратта", который входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины.