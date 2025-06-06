"Вмостилися": як Сумська та Єфросиніна ховалися під час обстрілу Києва (фото)

У ніч на 6 червня росіяни завдали масованого обстрілу по українських містах. Під час вибухів ведуча Маша Єфросиніна, акторка Ольга Сумська та інші зірки перебували в укриттях.

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Єфросиніна показала, як пересиділа вибухи в метро, де люди підтримували одне одного теплом і чаєм.

Ба більше, зірка екрану зосередилася на пошуках хорошого, що сталося вночі. Зокрема, зʼясувала, що з подругами все гаразд та дізналася про приємні зміни в графіку.

"Мій ранішній грим перенесли з 8:00 на 12:00 (щастя є). Скоро все закінчиться… Життя бере своє. Просто бережіть його", – зазначила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна ховалася під час обстрілу в метро Фото: скріншот

Тим часом акторка Ольга Сумська показала, як разом з домашнім улюбленцем та ковдрою ховалася вночі в гаражі. Зірка екрану сказала, що її менша донька Ганна спить в машині, а для чоловіка підготовлений матрац.

"Вмостилися", – прокоментувала фото артистка.

Ольга Сумська в укритті Фото: скріншот

Обстріл 6 червня

У ніч на 6 червня 2025 року росіяни здійснили одну з найбільших повітряних атак: 44 крилаті ракети та 407 ударних дронів були спрямовані на українські міста — передусім Київ, Чернігів, а також регіони на заході та сході країни: гучні вибухи лунали в Луцьку та Тернополі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська приїхала до Полтави з виставою "Повернення блудного батька" і показала підписникам пам'ятні місця міста, у якому жила в шкільні роки.

Маша Єфросиніна відзначила 46-й день народження в Парижі з двома дітьми — Наною та Олександром. Втім, телеведучу вперше за багато років не привітав чоловік публічно.

Крім того, Маша Єфросиніна зізналася, чому вирішила повернутися з-за кордону в Україну попри те, що тут досі війна.