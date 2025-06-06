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Стиль жизни Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Умостились": как Сумская и Ефросинина прятались во время обстрела Киева (фото)

Ольга Сумская, обстрел 6 июня, маша ефросинина, обстрел Киева, российско-украинская война, атака на киев
Фото: скріншот | Ольга Сумская

В ночь на 6 июня россияне нанесли массированный обстрел по украинским городам. Во время взрывов ведущая Маша Ефросинина, актриса Ольга Сумская и другие звезды находились в укрытиях.

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Ефросинина показала, как пересидела взрывы в метро, где люди поддерживали друг друга теплом и чаем.

Более того, звезда экрана сосредоточилась на поисках хорошего, что произошло ночью. В частности, выяснила, что с подругами все в порядке и узнала о приятных изменениях в графике.

"Мой утренний грим перенесли с 8:00 на 12:00 (счастье есть). Скоро все закончится... Жизнь берет свое. Просто берегите ее", — отметила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина Fullscreen
Маша Ефросинина пряталась во время обстрела в метро
Фото: скриншот

Между тем актриса Ольга Сумская показала, как вместе с домашним любимцем и одеялом пряталась ночью в гараже. Звезда экрана сказала, что ее младшая дочь Анна спит в машине, а для мужа подготовлен матрас.

"Умостились", — прокомментировала фото артистка.

Ольга Сумская в укрытии Fullscreen
Ольга Сумская в укрытии
Фото: скриншот

Обстрел 6 июня

В ночь на 6 июня 2025 года россияне совершили одну из крупнейших воздушных атак: 44 крылатые ракеты и 407 ударных дронов были направлены на украинские города — прежде всего Киев, Чернигов, а также регионы на западе и востоке страны: громкие взрывы раздавались в Луцке и Тернополе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Маша Ефросинина призналась, почему решила вернуться из-за границы в Украину несмотря на то, что здесь до сих пор война.