"Не можешь ходить": у известной украинской телеведущей обнаружили онкологию (фото)

38-летняя украинская телеведущая Светлана Рыжук выехала за границу, чтобы лечить онкологию, о которой узнала в мае 2024 года. На медицинские процедуры приходится платить около 5-10 тысяч евро в месяц.

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Светлана призналась, что год назад ей диагностировали онкологическое заболевание — рак молочной железы. Тогда женщина стала часто чувствовать себя уставшей, поэтому решила провериться. Сейчас она живет и лечится в Берлине.

"Год назад в мае я узнала о своем онкодиагнозе и начала лечение. Но только через год мы переехали в Берлин искать новые методы. У меня сейчас онкология молочной железы с метастазами в печень и кости. Врачи говорят разное. В Украине говорили, что вылечат и я буду жить долго и счастливо. Врачи более практичные в Германии говорят, что это на всю жизнь", — сказала телеведущая, которая родом из Луцка.

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Светлана Рыжук Фото: svitlanaryzhuk/Instagram

Рыжук также призналась, что еженедельно получает химиотерапию, однако имеет такие побочные эффекты от нее.

"Есть перерыв неделю-две, когда ты отдыхаешь и приходишь в себя. И потом снова. Очень пересыхают слизистые, немеют пальцы рук и ног. Иногда трудно ходить — очень быстро наступает усталость. На солнце вообще невозможно находиться. Но морально я чувствую себя намного лучше, чем до постановки диагноза. Самое страшное — это когда ты не можешь ходить после большой дозы химиотерапии. Ты просто не можешь встать, нет сил стоять. Но врач мне понемногу дает химии и я успеваю отходить", — отметила звезда "Нового канала".

Светлана также вспомнила, как готовила дочь к тому, что ей требуется лечение.

"Она знала заранее, что мы едем в Берлин лечить маму. За выпадение волос я ее готовила целый месяц, но она все равно плакала. Но я объяснила, что все будет хорошо", — рассказала телеведущая.

Светлана Рыжук Фото: svitlanaryzhuk/Instagram

Кто такая Светлана Рыжук

Светлана Рыжук — украинская телеведущая, журналистка и модель, известная прежде всего как ведущая утреннего шоу "Подъем" и программы "Погода" на "Новом канале".

Родилась звезда экрана 10 июня 1986 года в Луцке, где и начала свое дело незадолго до установления диагноза. Светлана открыла школу риторики.

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