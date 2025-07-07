Ведущая Витвицкая объяснила, почему ее муж судья-воин вместо фронта отдыхает в Карпатах

Телеведущая Соломия Витвицкая публично прокомментировала, как так случилось, что ее муж — действующий судья, который пошел воевать, — регулярно отдыхает на различных курортах в Карпатах, а также вблизи столицы.

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Ведущая авторского YouTube-канала поинтересовалась у Соломии, благодаря чему ее любимого так часто отпускают со службы в глубокий тыл, ведь так везет далеко не всем.

"Ты периодически выставляешь фотографии, как в Буковеле вы отдыхаете, за Киев ездите. Складывается впечатление, что твой муж не на передовой, а где-то с тобой отдыхает чаще, чем отпускают других мужчин", — спросила Алина.

Телеведущая сперва удивилась, услышав это, а потом объяснила довольно лаконично: "У всех военных есть отпуск — 30 дней".

Не все военные отдыхают

Доротюк возразила, мол, отпускают отдыхать далеко не всех и не всегда. Часто это раз в год — и всего на несколько дней в пределах страны.

"Алексу тоже не отпускают за границу, потому что он еще и действующий судья, поэтому он не может выезжать. Он прошел свой путь — от солдата до капитана. Был во всех горячих точках — служил под Бахмутом, Курахово. В конце прошлого года перевелся в Киев. Сначала это была должность по защите прав военнослужащих, сейчас это другое направление. Не могу называть. Но отпуска законные, они брались официально", — пояснила Соломия.

Соломия Витвицкая со своим возлюбленным Фото: Instagram

Публикация фотографий

Доротюк все же отметила, что публикация фотографий с отдыха является очень болезненной темой для других женщин, которые фактически не видят своих любимых, потому что их вообще не отпускают с фронта. "А вот ты мне скажи, кто еще в стране достоин того, чтобы отдыхать в Буковеле, как не военные?" — поинтересовалась Витвицкая.

Ведущая сказала, что полностью с ней соглашается, но озвучивает вопросы от зрителей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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