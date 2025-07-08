Непридатний для армії ведучий Соломка зі своїм "новим тілом" відпочиває в Іспанії (фото)

Український телеведучий та актор В'ячеслав Соломка, якого зняли з військового обліку за станом здоров’я, похизувався кадрами відпочинку в сонячній Іспанії. Він подякував тренерові за спортивне тіло та ортодонтові — за нову посмішку.

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36-річний В'ячеслав Соломка запевняє, що звільнений від військової служби на цілком законних підставах після проходження військово-лікарської комісії, отже може вільно виїжджати за кордон під час повномасштабної війни. Цим, очевидно, він і скористався.

Соломка в Іспанії

Соломка опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок з відпочинку. У кадрі можна побачити, як він насолоджується напоєм біля морського узбережжя, демонструючи підтягнутий торс та нову посмішку.

В'ячеслав Соломка в Іспанії Фото: Instagram

Судячи з геолокації, визнана непридатною до військової служби зірка екрану перебуває на одному з іспанських курортів — Марбелья.

"За останній рік зі мною відбулося кілька трансформацій. Їх видно неозброєним оком. І цим фото я хочу подякувати моєму тренеру та моєму ортодонту. P.S. У мене не день народження сьогодні", — зазначив автор в дописі.

Що пишуть люди?

У коментарях телеведучого засипали компліментами.

"8 липня народжуються сильні особистості, борці за справедливість, люди які йдуть впевнено до своєї мети, хоча можливо повільно, але результативно! З днем народження! Нехай все вдається", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Справній мачо, удачі Вам, з великим задоволенням дивимось ваші ефіри";

"Це дуже приємні й суттєві трансформації. Успіху і надалі!" — зауважила наступна підписниця.

Наразі невідомо, чи планую телеведучий повертатися в Україну після відпочинку в Іспанії. В'ячеслав Соломка відомий глядачу насамперед завдяки співпраці з низкою українських телеканалів, зокрема "Україна", "Новий канал" та "Київ".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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