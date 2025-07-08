Непригодный для армии ведущий Соломка со своим "новым телом" отдыхает в Испании (фото)

Украинский телеведущий и актер Вячеслав Соломка, которого сняли с воинского учета по состоянию здоровья, похвастался кадрами отдыха в солнечной Испании. Он поблагодарил тренера за спортивное тело и ортодонта — за новую улыбку.

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36-летний Вячеслав Соломка уверяет, что освобожден от военной службы на вполне законных основаниях после прохождения военно-врачебной комиссии, следовательно, может свободно выезжать за границу во время полномасштабной войны. Этим, очевидно, он и воспользовался.

Соломка в Испании

Соломка опубликовал на своей странице в Instagram снимок с отдыха. В кадре можно увидеть, как он наслаждается напитком у морского побережья, демонстрируя подтянутый торс и новую улыбку.

Вячеслав Соломка в Испании Фото: Instagram

Судя по геолокации, признанная непригодной к военной службе звезда экрана находится на одном из испанских курортов — Марбелья.

"За последний год со мной произошло несколько трансформаций. Их видно невооруженным глазом. И этим фото я хочу поблагодарить моего тренера и моего ортодонта. P.S. У меня не день рождения сегодня", — отметил автор в посте.

Что пишут люди?

В комментариях телеведущего засыпали комплиментами.

"8 июля рождаются сильные личности, борцы за справедливость, люди которые идут уверенно к своей цели, хотя возможно медленно, но результативно! С днем рождения! Пусть все удается", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Настоящий мачо, удачи Вам, с большим удовольствием смотрим ваши эфиры";

"Это очень приятные и существенные трансформации. Успеха и в дальнейшем!" — отметила следующая подписчица.

Пока неизвестно, планирует ли телеведущий возвращаться в Украину после отдыха в Испании. Вячеслав Соломка известен зрителю прежде всего благодаря сотрудничеству с рядом украинских телеканалов, в частности "Украина", "Новый канал" и "Киев".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Телеведущая Соломия Витвицкая публично прокомментировала, как так случилось, что ее муж — действующий судья, который ушел воевать, — регулярно отдыхает на различных курортах в Карпатах, а также вблизи столицы.

46-летняя телеведущая Василиса Фролова вышла замуж. Она долго скрывала свой роман с известным продюсером и очень мало говорила о личной жизни.

Также сообщалось, что у известной украинской телеведущей обнаружили онкологию. Светлана Рыжук выехала за границу, чтобы вылечить болезнь, о которой узнала в мае 2024 года.