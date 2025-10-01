Залишив телеефір та мобілізувався: ведучий Вадим Карп'як приєднався до ДШВ ЗСУ

На телеканалі ICTV ведучий телемарафону оголосив про завершення журналістської діяльності. Він приєднається до восьмого корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомив Вадим Карп'як, він завершує роботу в ефірі.

"Сьогодні був мій останній день, як ведучого розмовних студій Єдиних Новин", — заявив він.

"Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок", — пояснив Карп'як. Він додав, що поділив обов'язки з дружиною: її відповідальність — догляд за дітьми, а його — служба в силах оборони.

Журналіст висловив переконання щодо особистої відповідальності.

"Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність", — наголосив він.

Допис Вадима Карп'яка у мережі Facebook Фото: Скриншот

Карп'як згадав про необхідність підкріплення для армії.

"Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них", — зазначив ведучий.

Він також процитував життєве правило.

"Бо як сказав мені один розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш", — додав Карп'як.

Журналіст розповів про свій вибір військового формування.

"Тому я мобілізуюся у 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", — повідомив він у телеефірі.

Карп'як пояснив своє рішення досвідом співпраці.

"Ми на ICTV багато і плідно співпрацювали з ними. Я бачив цих воїнів у ділі й пишаюся, що зможу долучитися до їхніх лав", — зазначив він.

Наразі ведучий завершує цивільні справи. Після цього його чекають стандартні процедури.

"А потім вперед на ВЛК, БЗВП і…", — додав журналіст.

Вадим Карп'як є ведучим телемарафону на каналі ICTV. З 2019 року він вів авторську програму "Про закон і благодать".

У червні 2022 року журналіст отримав орден "За заслуги" III ступеня. Нагороду було вручено за внесок у розвиток української журналістики та висвітлення подій повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що у 2024 році телеведучий Орест Дрималовський також оголосив про мобілізацію під час прямого ефіру. Він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині. У серпні 2025 року Дрималовський став речником Міністерства оборони України. Він був нагороджений медаллю "Хрест Доблесті" за виняткову службу.

Фокус також писав, що ведучий Соломка після відпочинку в Іспанії озвучив причину виключення з військового обліку.