ВЛК не потрібна: чоловіки віком від 25 до 60 років автоматом стануть військовозобов'язаними, — нардеп

Дані всіх українських чоловіків віком від 25 до 60 років з'являться в Реєстрі військовозобов'язаних. Йти в ТЦК або проходити військово-лікарську комісію тепер не потрібно.

Кабінет міністрів України змінив порядок ведення військового обліку в Україні: чоловіків віком від 25 до 60 років автоматом внесуть до Реєстру військовозобов'язаних. Про це повідомив Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Дані візьмуть з інших державних систем. Чоловіків поставлять на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію.

Не підлягають обліку ті, хто відбуває покарання або проходить лікування примусово.

"Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників із 1 січня до 31 липня", — додав нардеп.

Влада раніше запевняла, що автоматичне взяття чоловіків на військовий облік знизить кількість ручних операцій. Також зникне потреба відвідувати ТЦК.

В Україні військкомати і рекрутингові центри щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. У Раді запевняють, що мобілізація "йде без різких перепадів".