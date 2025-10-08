ТЦК отримають особисті дані військовозобов'язаних: яку інформацію збиратиме система, — ЗМІ

Співробітники ТЦК можуть мати доступ до інформації про військовозобов'язаних від демографічних реєстрів, навчальних закладів, ДРАЦС й із багатьох інших джерел. За словами юристки Катерини Аніщенко, в її практиці бували випадки, коли повістку прикріплювали до платіжок за комунальні послуги.

Дані військовозобов'язаних можуть надходити до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки на запит від різних державних органів і закладів, розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН. За її словами, імовірно, ТЦК буде володіти майже всією інформацією про військовозобов'язаних чоловіків і жінок.

Адвокатка розповіла, що ТЦК може отримувати інформацію про місце реєстрації з демографічного реєстру, і якщо в застосунку "Резерв+" немає інших даних, ставити на облік за цією адресою.

Коли людина орендує житло, ТЦК може дізнатись інформацію про місце фактичного проживання, якщо законослухняна особа змінить інформацію про місце свого перебування, каже Катерина Аніщенко

"Якщо особа зареєстрована за однією адресою, а фактично перебуває за іншою, то вона не звільняється від обов’язку стати на військовий облік за місцем фактичного перебування", — зазначила вона.

Адвокатка додала, що знає про випадки, коли ТЦК прикріплювали повістки до платіжок, за якими сплачуються комунальні послуги.

Дані військовозобов'язаних надають навчальні заклади

Інформацію про отримання медичної спеціальності військовозобов'язаними медиками надають ТЦК навчальні заклади, а на військовий облік їх ставлять за місцем реєстрації чи місцем перебування. За словами Аніщенко, вищий навчальний заклад або технікум зобов'язаний надавати відповідь на запит територіального центру.

"В моїй адвокатській практиці був випадок, коли жінка мала фармацевтичну освіту, але працювала звичайним продавцем. Але на запит ТЦК підприємство надало інформацію, що в них є особа, яка має фармацевтичну спеціальність. В трудовій книжці був запис про цю освіту. Всі підприємства повинні проходити звірку з ТЦК", — пояснила юристка.

Дані військовозобов'язаних про шлюб і дітей дає ДРАЦС

Аніщенко зазначила, що Державний реєстр актів цивільного стану громадян має інформацію про сімейний стан військовозобов'язаних, і співробітники ТЦК можуть отримати її, якщо правильно складуть запит.

"Непоодинокі випадки, коли ТЦК запитує у ДРАЦС виписку з реєстрів, яких не існує. Наприклад, чи є інші діти у такої матері, яка потребує догляду та син якої хоче отримати відстрочку. Реєстру, де було б зазначено, що в особи є сестри та брати — такого не існує", — пояснила адвокатка.

Які дані військовозобов'язаних отримають ТЦК

За словами адвоката, колишнього слідчого Романа Сімутіна, система, що автоматично ставитиме військовозобов'язаних на облік, може отримати доступ до такої інформації:

прізвище, ім'я та по батькові;

фотографія;

місце реєстрації;

інформація про сімейний стан і стан здоров'я;

вірогідно, частина інформації від банківських джерел, за виключенням стану банківських рахунків.

Нагадаємо, 25 вересня Міністерство оборони України повідомило, що чоловіків віком 25-60 років буде поставлено на військовий облік автоматично без відвідування ТЦК та СП.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко 5 жовтня розповів, що в ТЦК викликатимуть тих чоловіків, які ходили на вибори. За його словами, Реєстр виборців є одним із найповніших і найточніших джерел інформації про військовозобов'язаних.