Рада разрешила на 45 дней бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Бронирование предоставляется только один раз в год для конкретного работника. Критические предприятия будут иметь 45 дней, чтобы забронировать работника с ненадлежащим образом оформленными документами.

Related video

Верховная Рада Украины разрешила бронировать украинцев, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования, а также тех, кто не имеет военного билета.

Соответствующее решение поддержали 272 нардепов. Закон позволяет критическим предприятиям право брать на работу и бронировать на 45 дней людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, не состоят на воинском учете или не уточнены персональные данные. За это время они должны привести документы в порядок.

Народный депутат Алексей Гончаренко предоставил объяснения и подчеркнул, что это очень важный закон, который устраняет многие проблемы с бронированием на критически важных предприятиях.

"Бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, и/или он не состоит на воинском учете, и/или не уточнил персональные данные", — рассказал Гончаренко.

В начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13335, который позволяет критически важным предприятиям и компаниям оборонно-промышленного комплекса бронировать работников, у которых ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы. Важным условием является то, что такое бронирование предоставляется не более чем на 45 дней и только один раз в год для конкретного работника.

Законопроект также предоставляет работодателям право уволить военнообязанного работника, если он в течение испытательного срока не предоставит свои военно-учетные документы.

Напомним, сотрудники ТЦК могут иметь доступ к информации о военнообязанных от демографических реестров, учебных заведений, ГРАГС и из многих других источников. По словам юриста Екатерины Анищенко, в ее практике бывали случаи, когда повестку прикрепляли к платежкам за коммунальные услуги.

А председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко 5 октября рассказал, что в ТЦК будут вызывать тех мужчин, которые ходили на выборы. По его словам, Реестр избирателей является одним из самых полных и точных источников информации о военнообязанных.