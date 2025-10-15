Бронювання осіб в розшуку і тих, у кого проблеми з військовим обліком: експерт пояснив, чи є заборона

В Україні немає нормативно-правових актів, які б забороняли бронювати осіб, які перебувають у розшуку, або ж тих, хто має проблеми з військовим обліком.

Законодавство зокрема не передбачає заборону на бронювання для тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), вважався обмежено придатним тощо. Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в етері "Новини LIVE" 14 жовтня.

"Немає закону, який би сказав нам про те, що заборонено бронювати тих, хто в розшуку, або тих, хто не пройшов ВЛК, був обмежено придатним або мав отримати якийсь інший ступінь придатності. Ніде не сказано, що бронювання працівників неможливе у зв'язку з тим, що в них є якісь недоліки у військовому обліку", — пояснив юрист.

Також Боровський наголосив, що джерелами права в Україні є закони.

Юрист додав, що бронювання в Україні вводилося не як "відкуп від армії", а щоб держава "забезпечувала своє існування" під час війни. Тобто закріплених працівників енергетичної сфери, медиків і стратегічних працівників. Однак зараз бронювання сприймається як свого роду "відкуп" від служби тощо, зазначив військовий юрист.

Також під час етеру Тарас Боровський нагадав, що військово-облікові дані треба оновлювати щороку, навіть за умови, якщо нічого не змінилося. Якщо раніше це можна було зробити через застосунок "Резерв+" та ЦНАП, то у 2025 році це можливо тільки особисто у ТЦК.

"Я думаю, що це є причиною того, що цього року ми маємо нижчий показник тих, хто добровільно оновив дані", — пояснив експерт.

За його словами, "народне повір'я" про те, що якщо піти у ТЦК та СП оновлювати дані, скоріше за все, особа буде одразу ж мобілізована до лав Сил оборони, "не позбавлене сенсу".

Нагадаємо, 10 жовтня "Судово-юридична газета" повідомляла, що, попри ухвалення закону про бронювання, чоловіки у розшуку не уникнуть штрафів.

9 жовтня народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко заявляв, що "Слуги народу" виключили критичні підприємства із закону про бронювання.